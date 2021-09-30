螞蟻與中大合辦招聘7個職位 會在大灣區等一線城市工作
文章日期：2021年9月30日 19:19
適逢畢業旺季，大批大學生擁入市場，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團公布，首輪與香港中文大學合辦的招聘中，推出的7個職位，包括高級Java開發工程師、高級技術內容工程師、測試開發工程師、前端開發工程師、集成項目經理、產品專家以及Java研發工程師等等合共逾百個空缺，全部隸屬螞蟻集團。
螞蟻表示，前面6個職位的應徵者需具2年至5年相關工作經驗，面向已畢業的中大舊生，而Java研發工程師則屬校園招聘職位，歡迎中大學士或碩士的應屆畢業生申請。就業地點方面，除了粵港澳大灣區內的深圳之外，還包括上海、浙江杭州及四川成都等內地一線大城市。
螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展和政府事務執行副總裁陳婉真提及，金管局在「金融科技2025」的規劃中，亦將培養和積聚人才作為重點目標之一，螞蟻集團這次與中大合作展開的技術人才招聘計劃，屬初試階段，規模有限。陳婉真又表示，希望為香港年輕一代畢業生提供一個在大灣區，甚至在內地大城市從事金融科技工作的機會。
其他報道
零售協會：8月零售數據升幅並不突出 第二期消費券立即消費情緒減弱
鄭志剛：擬售80億非核心資產 料2024年經常性收入佔利潤五成
恒指跌87點 成交3個月低 科指表現最差本月跌7.6%、本季跌25%