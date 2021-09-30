螞蟻表示，前面6個職位的應徵者需具2年至5年相關工作經驗，面向已畢業的中大舊生，而Java研發工程師則屬校園招聘職位，歡迎中大學士或碩士的應屆畢業生申請。就業地點方面，除了粵港澳大灣區內的深圳之外，還包括上海、浙江杭州及四川成都等內地一線大城市。

螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展和政府事務執行副總裁陳婉真提及，金管局在「金融科技2025」的規劃中，亦將培養和積聚人才作為重點目標之一，螞蟻集團這次與中大合作展開的技術人才招聘計劃，屬初試階段，規模有限。陳婉真又表示，希望為香港年輕一代畢業生提供一個在大灣區，甚至在內地大城市從事金融科技工作的機會。

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