海航：合共接獲2萬億人幣債權申報 4個破產會議已完成
文章日期：2021年9月30日 19:04
海航集團旗下A股上市公司海航控股今年1月宣布破產重組，全力加快重整債權。海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛今日在內部例會中，交代有關日前召開的第二次債權人會議詳情，其中集團共接收2萬億元（人民幣，下同）債權申報，並已完成破產會議，形容「破產重整工作距離收尾僅一步之遙」。
海航召開集團安全生產經營例會，集團高管、海航及各部門經營團隊、重點企業主要負責人等近2000人均有列席。顧剛於會上表示，集團進入破產程序以來，合共接獲2萬億元債權申報，最終確認債權為1.1萬億元；集團4個重整程序二債會順利召開，目前僅待法院裁決。
顧剛又指，自去年2月底，聯合工作組進駐集團以來，全力推進風險處置工作，在最短時間內完成核對資產、評估風險底數等工作；並於今年2月，依法進入重整程序。集團稍後將綜合二債會整體情況，待債權人在下月20日前依法完成表決後再等待法院裁決，預計11月將完成相關法定程序。
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