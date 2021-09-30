零售協會：8月零售數據升幅並不突出 第二期消費券熱度料減弱
文章日期：2021年9月30日 18:56
本港零售數連升7個月，受惠首輪電子消費券，零售業結束今年連續5個月增長放緩的跡象。8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為286億元，按月升5.1％，按年升11.9%，勝市場預期，按年升幅較7月大升9.9個百分點。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，8月升幅明顯受惠首期消費券的帶動，和去年第二波疫情的低基數效應所致，若相對2018年的正常年份，8月零售數據仍跌約25％，反映期內雖然受消費券帶動增長，但跌幅仍屬嚴峻。她形容，8月升幅「並不突出」和「不是真正的復蘇」。
謝邱安儀表示，8月增長情況與會員預期的相若，大致符合會員預計的高單位數的增幅。謝邱安儀表示，升幅最多的鞋類、有關製品及其他衣物配件類別（升62.3％）和及眼鏡店（上升60.4%）。她解釋，有眼鏡店的會員透露，因為暑假屬該行業的傳統旺季，學生購買新眼鏡為開學作準備，以及期內有消費券帶動，和去年的低基數效應下，眼鏡店於8月表現較其他行業明顯跑出。謝邱安儀又表示，電子消費券明顯受惠一些非日常用品的類別。
8月零售協會訪問3200間店和56000個員工，謝邱安儀表示，有超過八成的會員認為消費券帶動的增長符合其預期和超過預期，僅有兩成會員表示，消費券帶動的增長不符合預期。對於今個月的零售數預計，謝邱安儀預計，9月情況會較8月差，會員反映消費券僅帶動8月首周，其後周三及周四的消費情緒已回復淡靜。他預計，9月仍有個別行業錄得增長，主要因去年低基數效應，預計電訊產品和眼鏡店有10％至20％的增長；便利店、化妝業和百貨業有單位數升幅；家居業持平；超市則仍逾10％。
問及明天即將發放的第二期消費的市道走勢，謝邱安儀預計，市民第二期消費券的立即消費的「熱切度」明顯較第一期減弱，因為大眾對使用消費券已有經驗，市民反應會相對冷靜，會「格價」和留意各項優惠再使用。謝邱安儀又預計，市民或會拖延至11月和12月的聖誕季節才使用，用於購物送禮。