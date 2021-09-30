謝邱安儀表示，8月增長情況與會員預期的相若，大致符合會員預計的高單位數的增幅。謝邱安儀表示，升幅最多的鞋類、有關製品及其他衣物配件類別（升62.3％）和及眼鏡店（上升60.4%）。她解釋，有眼鏡店的會員透露，因為暑假屬該行業的傳統旺季，學生購買新眼鏡為開學作準備，以及期內有消費券帶動，和去年的低基數效應下，眼鏡店於8月表現較其他行業明顯跑出。謝邱安儀又表示，電子消費券明顯受惠一些非日常用品的類別。

8月零售協會訪問3200間店和56000個員工，謝邱安儀表示，有超過八成的會員認為消費券帶動的增長符合其預期和超過預期，僅有兩成會員表示，消費券帶動的增長不符合預期。對於今個月的零售數預計，謝邱安儀預計，9月情況會較8月差，會員反映消費券僅帶動8月首周，其後周三及周四的消費情緒已回復淡靜。他預計，9月仍有個別行業錄得增長，主要因去年低基數效應，預計電訊產品和眼鏡店有10％至20％的增長；便利店、化妝業和百貨業有單位數升幅；家居業持平；超市則仍逾10％。

問及明天即將發放的第二期消費的市道走勢，謝邱安儀預計，市民第二期消費券的立即消費的「熱切度」明顯較第一期減弱，因為大眾對使用消費券已有經驗，市民反應會相對冷靜，會「格價」和留意各項優惠再使用。謝邱安儀又預計，市民或會拖延至11月和12月的聖誕季節才使用，用於購物送禮。

記者：陳麗歡