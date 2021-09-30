他又指出，新世界計劃增加收租項目，令經常性收益繼續增加。當中以「K11」品牌命名的項目，會由現有的17個，多增加23個，令總樓面增至292萬平方方米。集團整體的租金收入，有望在2025年達到複合年增長超過30%。隨著租金收入增加，他預期集團的經常性收入佔利潤比重，會由目前的39%，提高至2024年的50%水平。

在香港的零售租務方面，在政府及市民努力防疫下令疫情受控，已見市民大多出來消費，鄭志剛明言，這有助帶動K11在港的利潤提升，下半年在港的零售業務已見雙位數反彈。當中香港的K11業務按年大升57%，內地的K11業務亦按年大增63%。K11整體租金在香港及內地分別增長逾20%及30%，他估計，香港的K11商場在明年中起租約到期洽商續租下，有望幫助帶動到2023年的租金收入，會再增長30%。新年度內，集團會推出永康街的寫字樓租盤，涉及樓面36萬平方呎；機場航天城11 Skies則簽了16個新租戶，料到明年中出租率可達65%。在未來四年，隨著更多租盤項目投入，他預期會推動K11的租金收入年複合增長達30%。

至於內地的舊城改造項目方面，鄭志剛稱，自2016年起，手上已有8個項目在手，共涉樓面180萬平方米，當中包括深圳西麗及廣州增城夏街村的項目，有條件發展「產城融合」項目，引入集團的教育、醫療及保險項目。當中其和中國太平（2601）合作之外，有意在未來一年，在香港及大灣區，引入10至15個醫療中心。集團旗下仁山優社，更已經在港建立4家腸胃鏡中心、家護服務及9間安老院舍項目，涵蓋醫學影象、婦科等領域，建立基礎。在開拓香港及大灣區的醫療相關業務方面，他們更有意聯同新創建（0659）的港怡醫院及卓正醫療合作。

記者：陳偉燊

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