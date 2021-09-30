金融海嘯前的2007年，全民皆股，恒指首次突破三萬點，是在街頭巷尾也聽到討論股票冧巴的Good Old Days。股票炒風席捲校園，但學生彈藥有限，如何嚴控成本，成為學生股神的一大難題。要知道不少學生也是借用Grant Loan來炒股，每次下注金額不大，銀行動輒收費100大元一單Deal，證券行平些少也不算極平，所以當一通出現，學生們如獲至寶，成為了學界內有口皆碑的炒股專用證券行。

當年一通標榜「5元一單Deal」，簡單除數，成本只是銀行的5%，即是在銀行買一次股，已可在一通買賣20次，相差如此大，還怎會有思考其他可能性的空間？既然收費平，也別寄望有甚麼好服務，交易系統當年還會不時死機，頻密程度比銀行、證券行等略高，但想到每次收費只是5元，還有甚麼好抱怨呢？

後來畢業後入行才知道，一通的出現，幾乎改變了整個股票經紀行業的生態。以前經紀佣金收入豐厚，但互聯網的普及，卻令佣金收入不再唾手可得。經紀飯碗被打爛，包括一通在內的網上券商，曾經成為傳統券商的仇視敵視目標。然而，傳統券商及網上券商，目標顧客群從Day One已不大相同，傳統券商或銀行租用大面積地舖或辦公室，讓「打躉」的師奶可對著大利市機吹水，羊毛出自羊身上，人家自然要收多些佣來交租；反觀年青人只要求快及方便，一切操作也上網進行，根本享用不到地舖服務，又怎能要求他們付出額外費用來幫手交租？

有些東西，註定要被淘汰。計算機出現後，使用算盤的人只會越來越少；汽車出現後，人力車已淪為觀光娛樂活動。股票經紀就像算盤、人力車，他們當然仍有捧場客，就是那些不懂上網、以及不想學上網的長者，但你知我知單眼佬都知，這個餅只會越來越少，這不是競爭問題，而是進步問題，而且沒有回頭路。過去十年，證券行就像玩著大熱韓劇《魷魚遊戲》內的「一二三，木頭人」遊戲，動錯了當然會死，但裹足不前，時間到了一樣要死。當股票交易越來越簡單，減少經紀及分行數目以節省成本，加強網上落盤系統的便利程度，是留下來的基本法則。雖然只剩下微利可取，但你選擇微利殘存、抑或是被直接淘汰？

後來的發展就更殘酷了，經紀業務在割喉式競爭下，連微利也說不上，甚至連銀行也走過來推廣「一世免佣」；大部分證券行變成依賴放數借孖展來賺錢，但長期低息環境，令銀行資金無處可借，就算證券行資金成本再低，也總低不過銀行。當銀行也來搶孖展市場，證券行也只剩下捱打的份兒。看看一通的招股書，大抵也明白到即使是網上金融的先行者，證券買賣及借孖展，已很難成為證券行的盈利支柱。經紀業務在過去三年的收入均呈跌勢，收入佔比跌至不足三成；反觀「莊家活動」業務不單止一夫當關，更已躍升為七成收入來源的佔比。

開拓甚麼業務才能生存？是證券行正在玩著的「魷魚遊戲」。就算公司規模再大，也不夠資源由1號牌到9號牌每樣來試試，更何況求生的，往往是資源較少的細行，也只能看看其他行家在哪瓣業務有得做，才跟風試試，但別人做得到不代表自己也做到，就如押注「椪糖」般，踩入了較艱難的業務，就算如何努力也未必有好下場。證券行間間急著轉型，但每項新業務的競爭也極激烈，業務上的「拔河」既比氣力、也比策略，弱者不用等到「射波子」，已爭相被淘汰。站在十字路口，每步也像「踩玻璃橋」，但這不單單是證券業面臨的困境，其他行業的營商環境，不是同樣嚴峻嗎？

不過最難捱的，還不只是細行互片，而是具北方科網巨擘作後盾的網上券商，近五、六年以無限金錢、無限資源的模式擴張，收費最平、佣金及存倉費等全數豁免，大量的廣告及推廣計劃，不惜工本以搶佔市場份額為先；待殺死了大部分對手，雄霸極大部分的市場佔有率後，才以這個客戶群尋找盈利方法，而且發展至今，這種「我全都要」的營運策略，已證明可行及已獲得成功。在商言商，這種甚具中國特色的「先造大、再造強」模式並無不妥，畢竟弱肉強食是資本市場的定律，實力不夠，也只剩下被淘汰的命運。這不就像最後的「魷魚遊戲」嗎？如果最後的對手是個身材特別高大、體格特別強壯、力氣特別大的壯漢，就算拿著同一把刀，無論是抽中進攻抑或防守一方，難道又有勝算嗎？

曾經聽過任職華資證券行的前輩，談起這些南下的網上券商，氣憤地說國家應該動用反壟斷法，好好教訓這些破壞市場規則的暴發戶，更預言內地加強監管科企，他們的末日也不遠了。不是說不要將任何東西政治化嗎？別忘記當要去擁抱國家、擁抱大灣區的機遇時，也定必需要面對來自大灣區的挑戰。證券行的未來？要麼，像一通般找到經紀業務以外的其他收入支柱；要麼，來一場實力懸殊的「魷魚遊戲」吧。

羅仕揚

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