他指出，作為發展商，有責任承擔更多，因此早於2017年推出新世代首置，幫助年青人上車；另捐出四幅農地，及正洽商2、3幅捐農地項目；同時建立房社企「Build for Good建好生活」，冀結合商界、民間，聯同專家尋求新方案，增加住屋供應，幫助上樓及年青人置業，集團已為此籌備一段時間。他稱，支持政府多管道加快建屋，幫助基層上樓。另在政府推出的土地共享計劃方面，他首次透露，已向政府提交計劃，並會積極參與公私營合作。新世界會積極留意香港、大灣區的適合地皮，並會在港積極投地。

在今年內的推盤計劃方面，他稱，當中包括黃竹坑站上蓋港島南岸及啟德合作項目，並預期2022/23年度每年在港售樓100億元。另內地市場發展項目方面，該集團亦計劃每年銷售200億元人民幣。

至於大圍柏傲莊III方面，鄭志剛稱，集團已向買家發信交代補償方案，並且已將資料呈交予屋宇署，並已委聘第三方專家監督。至今日止，他們共收到48宗業主取消交易，只佔整體交易5%，大部份已達成的交易仍然繼續進行。

有見香港過去一年社會向好平和，經濟有些復甦，失業率有些回落，他感覺到香港的競爭優勢明顯，營商效率並無改變，加上標準普爾確認香港信貸評級，他認為已對香港營商環境投下信心一票。隨著跨境金融方面如債券通南向通打通，他相信對香港越來越好。

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