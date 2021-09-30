葉劉讚有條件做特首候選人

明眼人都應該看得見，陳茂波近期有多努力，不斷落區家訪，facebook還搞二次創作，更自己粉墨登場玩cosplay。特首選舉半年後就舉行，香港商界中人近期碰面都會談談對「跑馬仔」的看法，雖然暫時未有商界人士直接講出心水人選，但據知，私底下多認為陳茂波是目前人選中的最佳選擇。無他，因為經歷過修例一役，商界中人都深切領教過林鄭不聽意見的遺害。若由林鄭連任多5年，恐怕政府施政會事倍功半。

「武官」當特首 怕影響港金融中心形象

至於近期大熱的多名紀律部隊出身的「武官」，商界中人更加覺得由他們其中一人當特首，會影響香港作為商業、金融中心的形象，亦擔心他們對香港這個商業社會認識有限。有商界朋友說，《國安法》實施之後，多了外資與香港公司簽約時寫明一旦有商業糾紛，要按外資原屬國家法律處理，而非按香港法律處理。這些微妙變化，令商界人士希望下屆特首可由較熟悉商業運作的人士出任。

以目前各媒體披露的「跑馬仔」名單來看，最有商界背景的，非會計師出身的陳茂波莫屬；但他在中央眼中又是否稱職呢？其實跟上一屆的曾俊華一樣，陳茂波作為財政司長，在多項政治爭議中本可以明哲保身，令自己的民望不致太差，但在中央眼裏，就容易變成「太惜身」。

因此，近期他在財政司網誌多了對「外國勢力」迎頭棒喝，再加上這份《營商環境報告》，可說是開始上力。但坊間有傳言指出，曾經有一些林鄭的決定，屬於經濟範疇的，陳茂波感覺不妥，但又沒有出力反對，可能會令中央覺得他不夠硬淨。

財爺網誌迎頭棒喝「外國勢力」

說到底，更加重要的是今時不同往日，選特首獲得香港商界加持，到底是祝福還是詛咒，仍未可料。早兩星期，路透社一篇半新半舊、講到中央向香港地產商施壓的報道忽然一石激起千層浪，正正反映香港以地產商為主的商界的窘境。

其實年初中央公布完善選舉制度，已很清楚要削弱本港商界對特首人選的影響力。商界亦知道「造王者」的身分已一去不返。若商界中人真的「撐」陳茂波，太高調會否反成為他的「死亡之吻」，相信是商界未來幾個月要好好思量的事。

[李曉佳 財經澡堂]