新創建全年多賺五成 末期息派0.3元
文章日期：2021年9月30日 16:39
新世界 （0017） 與子公司新創建 （0659） 同日公布全年業績，截至今年6月30日，集團本財年經營溢利約52.26億元，較去年多近半成，期內純利約11.9億元，按年增逾3倍，末期股息每股派0.3元，較去年增3.4%。連同中期股息每股0.29元，全年股息共派每股0.59元，較去年增1仙。
期內，佔集團整體純利81%的核心業務應佔經營溢利為42.24億元，同比增長34%，集團表示，去年5月恢復收取車輛通行費後，道路業務整體交通流量迅速恢復，加上富通保險強勁且優於整體行業的貢獻推動所致。而策略組合同比多賺1.72倍至10.02億元，主要由於物流、港怡醫院及聯營公司等表現改善。
而集團的今財年的淨負債比率則為25%，較去年同期減少6個百分點，相比去年12月則減少1個百分比。集團表示，公司擁有穩健財務狀況，而不斷增強的現金流能夠維持可持續及漸進的股息政策。
此外，集團今年持續出售非核心資產，共釋放價值142億元。當中包括整體交通業務，新創建交通、新世界第一渡輪，以及珠江電廠、廈門集裝箱碼頭集團等。集團稱所得款項將用作增加未來的投資資本，並支持漸進的股息政策。集團並表示，待完成出售廈門集裝箱碼頭集團後，將全面撤出港口相關項目的所有投資。
新創建今日收報7.2元，升0.01元或0.14%，全日成交額為214萬。
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