8月份貸款與墊款總額上升0.3%，由年初截至8月底計上升4.6%。8月年率化貸款增長為3.8%，首8個月年率化增長為6.9%。

另外，8月份新申請貸款個案較7月份按月減少8.2%，至13927宗。8月份新批出的按揭貸款額較7月份減少0.2%，至543億元。8月份新取用按揭貸款額較7月份增加0.9%，至396億元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的96.5%上升至8月份的97.5%。

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