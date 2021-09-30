8月份人民幣存款增2.7%
文章日期：2021年9月30日 17:05
金管局公布，8月份認可機構的存款總額微跌0.1%。其中港元存款下跌0.3%，外幣存款則上升0.2%。由年初截至8月底計，存款總額及港元存款分別上升2.7%及2%。香港人民幣存款上升2.7%，於8月底為8427億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份為6261億元人民幣，而7月份的數字為6271億元人民幣。
8月份貸款與墊款總額上升0.3%，由年初截至8月底計上升4.6%。8月年率化貸款增長為3.8%，首8個月年率化增長為6.9%。
另外，8月份新申請貸款個案較7月份按月減少8.2%，至13927宗。8月份新批出的按揭貸款額較7月份減少0.2%，至543億元。8月份新取用按揭貸款額較7月份增加0.9%，至396億元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的96.5%上升至8月份的97.5%。
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