三大指數本周以恒指表現最佳，升1.5%，最差為科指；本月則齊齊下跌，最佳的是國指，但仍要跌4.9%，而最差的是科指，跌7.6%，齊齊見2個月最大跌幅；本季表現更差，科指跌25%，連同國指齊見近6年最大跌幅，恒指則是去年3月以來最大按季跌幅。

恒指今早低開169點，早市跌316點見全日低，午後跌幅曾收窄至僅2點為全日高位，高低波幅314點。

恒指收市跌87點或0.36%，報24575點，成交金額1151億元，較上日減少6.8%，是6月28日1015.97億元成交後最少；國指跌34點或0.39%，報8726點。恒生科技指數收報6101點，跌1.26%。

藍籌22隻升，36隻下跌，2隻無升跌。潤地（1109）升4.45%，收報32.85元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.01%，收報89.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；阿里巴巴（9988）跌4.11%，收報142.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低76點。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報27元，升4.65%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）創上市新低，見141元，收報142.2元，跌4.11%。

恒指守住10天線(24456.07點)，科指續低於10天線(6227.59點)。

北水休市，南水北上合計淨流入9.7億元人民幣，終止連續1日流出。

一周表現

恒指本周累升1.59%或383點；本周表現最佳的是碧桂園（2007），累升14.63%，其次為龍湖（0960）及九龍倉置業（1997），分別升8.79%及8.77%。而表現最差的是中信（0267），累跌4.71%，其次為信義光能（0968）及小米（1810），分別跌3.74%及33.39%。

國指本周累升1.41%；本周表現最佳的是恒大（3333），累升25%，其次為恒大物業（6666）及融創（1918），分別升18.24%及16.08%。而表現最差的是快手（1024），累跌4.78%，其次為中信（0267）及百度（9888），分別跌4.71%及4.13%。

科指本周累跌0.95%；本周表現最佳的是汽車之家（2518），累升11.74%，其次為海爾智家（6690）及明源雲（0909），分別升8.07%及7.36%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌11.52%，其次為比亞迪電子（0285）及ASM PACIFIC（0522），分別跌6.79%及6.36%。

1個月表現

恒指本月累跌5.04%或1303點，跌幅是7月後最大，當時收市跌幅為9.94%；恒指連跌4個月，對上一次連跌4個月，是2018年8月；本月表現最佳的是潤地（1109），累升13.47%，其次為中海油（0883）及中石油（0857），分別升11.97%及8.21%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌35.87%，其次為信義玻璃（0868）及吉利（0175），分別跌28.75%及20.46%。

國指本月累跌4.98%或457點，跌幅是7月後最大，當時收市跌幅為13.41%；國指連跌4個月，對上一次連跌4個月，是2018年8月；本月表現最佳的是華潤置地（1109），累升13.47%，其次為中海油（0883）及蒙牛（2319），分別升11.97%及7.27%。而表現最差的是恒大（3333），累跌32.34%，其次為吉利（0175）及融創中國（1918），分別跌20.46%及16.58%。

科指本月累跌7.66%或506點，跌幅是7月後最大，當時收市跌幅為16.85%；科指連跌3個月，對上一次連跌3個月，是2018年8月；本月表現最佳的是汽車之家（2518），累升9.26%，其次為同程藝龍（0780）及京東健康（6618），分別升3.98%及3.87%。而表現最差的是比亞迪電子（0285），累跌22.68%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及眾安在綫（6060），分別跌15.5%及15.44%。

3個月表現

恒指本季累跌14.75%或4252點，跌幅是2020年3月後最大，當時收市跌幅為16.27%；本季表現最佳的是創科實業（0669），累升14.38%，其次為蒙牛（2319）及比亞迪（1211），分別升6.82%及4.65%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌51.07%，其次為瑞聲（2018）及銀娛（0027），分別跌36.06%及35.64%。

國指本季累跌18.17%或1937點，跌幅是2015年9月後最大，當時收市跌幅為27.55%；本季表現最佳的是蒙牛（2319），累升6.82%，其次為比亞迪（1211）及華潤置地（1109），分別升4.65%及4.45%。而表現最差的是恒大（3333），累跌70.85%，其次為快手（1024）及恒大物業（6666），分別跌57.55%及47.49%。

科指本季累跌25.18%或2053點，跌幅是2015年9月後最大，當時收市跌幅為26.06%；本季表現最佳的是海爾智家（6690），累升1.29%，其次為金蝶（0268）及同程藝龍（0780），分別跌1.14%及3.19%。而表現最差的是快手（1024），累跌57.55%，其次為平安好醫生（1833）及嗶哩嗶哩（9626），分別跌47.67%及46.97%。

午後消息股表現

旭輝永升服務（1995）5819萬，購環衛服務公司逾半股權。收報15.52元，升2.24%。

今早及隔晚消息股表現

德國監管機構調查小米（1810）手機安全性。收報21.35元，跌2.95%。

花旗降阿里（9988）目標價20%。創上市新低，見141元，收報142.2元，跌4.11%。

傳領展（0823）洽購悉尼三座購物中心。收報66.75元，升2.3%。

澳門爭取「十一」恢復與珠海正常通關措施。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.16元，跌2.14%；美高梅中國（2282）平上市低位4.81元，收報4.84元，跌1.02%；澳博控股（0880）收報5.3元，跌0.38%；永利澳門（1128）收報6.52元，跌0.31%；銀河娛樂（0027）收報40元，升1.78%；金沙中國（1928）收報16元，升1.27%；信德（0242）收報2.09元，升0.48%。

新世界發展（0017）、新創建集團（0659）公布業績。新世界發展收報31.85元，跌0.62%；新創建收報7.21元，升0.14%。

保誠（2378）公開配售超購0.43倍。保誠收報150.1元，升0.07%。

中策（0235）1.6億售恒大汽車（0708）股份予予結好控股（0064）主席兼行政總裁洪漢文。中策收報0.061元，升24.49%；恒大汽車收報3.02元，跌9.85%；結好控股收報0.169元，升0.6%。

時計寶（2033）全年多賺1.8倍，不派息因審慎環財應對艱難環境。收報0.77元，無升跌。

新世界百貨（0825）全年虧損收窄至2.3億元，同店銷售增3.9%。收報1.39元，升1.46%。

恒大（3333）美元債券持有人稱尚未收到利息。收報2.95元，跌3.91%。

太古（0019）、太地（1972）公布，與政府交換柴灣地，將建三座住宅大樓。太古收報46.3元，升1.87%。太古地產收報19.52元，跌1.01%。

破頂股表現

破頂股包括，科濟藥業（2171）創上市新高，見54.5元，收報54.5元，升9%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見8.28元，收報8.26元，升15.36%；創勝集團醫藥（6628）創上市新高，見16.18元，收報16元，升20.85%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.9元，收報3.89元，升3.73%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.475元，收報0.41元，升3.8%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見2.08元，收報2.07元，升6.15%；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見141元，收報142.2元，跌4.11%；遊萊互動（2022）創上市新低，見0.065元，收報0.069元，跌2.82%；寶尊電商（9991）創上市新低，見44.85元，收報45.5元，升0.78%；聯易融（9959）創上市新低，見7.66元，收報8.02元，升2.43%；希望教育（1765）見52周低1.15元，收報1.16元，跌1.69%；聯眾（6899）見52周低0.365元，收報0.365元，跌5.19%；易鑫集團（2858）見52周低1.45元，收報1.5元，升0.67%。

醫療醫藥股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見23.5元，收報24.55元，升2.29%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.92元，收報6.24元，升1.79%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見20.6元，收報21元，跌4.55%；康聖環球（9960）創上市新低，見5.96元，收報5.96元，跌1.81%。

其他破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.57元，收報0.58元，無升跌；企展控股（1808）創上市新低，見0.071元，收報0.079元，升1.28%；中原建業（9982）創上市新低，見1.21元，收報1.36元，升8.8%；靈寶黃金（3330）見52周低0.9元，收報0.93元，無升跌；招金礦業（1818）見52周低5.31元，收報5.48元，升0.55%；比亞迪電子（0285）見52周低27.2元，收報27.45元，跌2.83%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，無升跌；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.325元，跌2.99%；松齡（1989）見52周低0.87元，收報0.9元，跌6.25%；冠均國際（1629）見52周低0.71元，收報0.72元，跌2.7%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）收報0.29元，升31.82%；中策（0235）收報0.061元，升24.49%；遠見控股（0862）收報0.24元，升21.83%；創勝集團醫藥（6628）創上市新高，見16.18元，收報16元，升20.85%；嘉和生物（6998）收報14.3元，升19.17%；富力（2777）收報5.98元，升17.25%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見8.28元，收報8.26元，升15.36%；第一服務（2107）收報1.48元，升14.73%；澳洲成峰高教（1752）收報0.198元，升13.79%。

下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）收報3.02元，跌9.85%；太陽娛樂（8082）收報0.218元，跌8.79%；中國能源建設（3996）收報1.26元，跌8.03%；優趣匯（2177）收報5.5元，跌7.87%；稻草熊（2125）收報2.34元，跌7.14%；奈雪的茶（2150）收報11.26元，跌6.48%；易居企業（2048）收報1.18元，跌6.35%；松齡（1989）見52周低0.87元，收報0.9元，跌6.25%；信星鞋業（1170）收報0.82元，跌5.75%；BC科技（0863）收報12.3元，跌5.67%；時代集團（1023）收報0.5元，跌5.66%。

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