扣除價格變動後，8月總銷貨數量按年升10.6%，勝市場預期增長6.7%。今年首八個月，合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升6.8%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年8月份，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升28%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升10.1%）；食品、酒類飲品及煙草（上升1.3%）；其他未分類消費品（上升30.7%）；百貨公司貨品（上升7.5%）；服裝（上升35.7%）；藥物及化妝品（上升13.6%）；燃料（上升21.0%）；傢具及固定裝置（上升6.5%）；書報、文具及禮品（上升27.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升62.3%）；中藥（上升26.7%）；以及眼鏡店（上升60.4%）。

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