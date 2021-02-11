前灘太古里與毗鄰的「前灘中心」甲級辦公樓及五星級豪華酒店「前灘香格里拉酒店」構成一個總體量50萬平方米的城市綜合體。整個前灘依黃浦江沿岸，用地2.83平方公里，總建築容量360萬平方米，自2012年啟動開發，至今全部項目均已進入建設狀態，並已有佔區域總建築面積58%的項目竣工。至於前灘太古里方面，更舉行為期11天的「用心好生活節」（Wellness Festival）開業慶祝活動。上海市政府更於9月中舉行了重點消費地標和品牌首店集中簽約儀式，前灘太古里作為浦東新區重點消費地標項目亦參加了簽約。

前灘太古里項目由分佈於南區、北區的建築及佔地8000平方米的中央公園組成，匯聚國際奢侈及高端時裝品牌、時尚生活及餐飲概念，營造獨特的Wellness體驗。該項目除雲集國際奢侈品牌，包括愛彼、巴黎世家、寶格麗及卡地亞等之外，包括一系列「花園式」概念店，如路易威登以Monogram四瓣花朵圖騰為靈感來源的最新設計臨時專賣店。項目內亦設有面積達3000平方米的日本蔦屋書店，以及日本專業運動品牌ASICS在內地首家的ASICS RUNNING STATION跑步型動社等。

太古地產行政總裁彭國邦表示，上海對太古集團意義非凡，這裡是集團150多年前中國內地業務的發源地。時至今日，他們和陸家嘴集團一同為上海這充滿活力的大都會打造前灘太古里，進一步拓展公司在上海的業務版圖。前灘太古里為上海帶來悉心打造Wellness體驗、數碼創新元素，以及耳目一新的品牌組合。

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