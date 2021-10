亞馬遜隨即發布一份長達13頁的清單,列出了SpaceX多年來採取的訴訟、政府請願以及其他法律行動,以證明馬斯克也時常打官司。對此,馬斯克在Twitter上發文反擊,指spaceX起訴是為了「允許」競爭,而藍色起源起訴是為了終結競爭。(SpaceX has sued to be *allowed* to compete, BO is suing to stop competition.)

其他報道

十一國慶前夕 滬深兩市高收 成交額逾9500億人幣

Lordstown Motors擬把俄亥俄州汽車工廠售予富士康

恒大美元債券持有人稱最後期限前無收到應付票息

旭輝永升服務5819萬 購環衛服務公司逾半股權

保監局與金管局對保費融資聯合查察

中環譚仔三哥分店將出售酒精飲品

恒指半日跌212點 北水休市 阿里創上市新低