【選股王】料鋰電需求高增長 贛鋒鋰業阻力位為140元
文章日期：2021年9月30日 13:08
恒指跌212點，收報24450點，成交金額551億元。納指衝高後回落，走勢偏弱，港股跟隨ADR下跌後再次回升，近日走勢多呈先低後高，買盤有些力量。
官方9月份製造業PMI跌穿50，為2020年2月以來首次，似乎整個擴張周期已結束，加上恒大（3333）爆煲衝擊各省市的地區銀行，市場可能炒作中央會加強刺激，第4季或會降準甚至減息，故近日見內銀股、內房股偏強。只是內地當前有點滯脹的趨勢，放水或刺激有很多因素要平衡，若這個憧憬是恒指守住24000點的原因，恒指進一步向下就只是時間問題。
現階段可留意鋰電股。美元轉強、拉閘限電等因素密集爆發，資源股全面下跌，但部份品種基本因素上佳，其實被錯殺。只要新能源汽車仍是大趨勢，鋰電需求未來數年仍會以高雙位數字增長，無論是寧德時代還是贛鋒鋰業（1772），今年依然在大舉併購、入股礦場，可見產業龍頭也看好前景。當然，今年升了很多，有很大獲利沽盤，但近期調整也充份釋放，估值也降低了，一旦市況回穩，有條件回試高位。若贛鋒能突破阻力位140元，基本上可確認轉勢。
張兆聰