恒指半日跌212點 北水休市 阿里創上市新低
文章日期：2021年9月30日 12:12
內地9月製造業PMI遜預期，逾一年半首次跌穿50，相反，財新中國9月製造業PMI勝預期，恒指表現反覆，今早低開169點，曾收窄跌幅至73點，其後又再擴闊，最多跌316點，半日高低波幅244點。
恒指半日跌212點或0.86%，報24450點，成交金額551億元；國指跌96點或1.11%，報8663點。恒生科技指數收報6068點，跌1.8%。
藍籌17隻升，43隻下跌，0隻無升跌。李寧（2331）升2.96%，收報90.55元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.29%，收報90.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；阿里巴巴（9988）跌4.32%，收報141.9元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低80點。
恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報26.85元，升4.07%；跌幅最大的是京東（9618）收報278.6元，跌5.17%。
恒指守住10天線(24443.58點)，科指低於10天線(6224.25點)。
北水休市。南水北上合計淨流出5.05億元人民幣，較上日增加89.31%，連續第2日流出，累計流出7.72億元。
德國監管機構調查小米（1810）手機安全性。小米收報21.35元，跌2.95%。
花旗降阿里（9988）目標價20%。阿里巴巴創上市新低，見141元，收報141.9元，跌4.32%。
傳領展（0823）洽購悉尼三座購物中心。收報66.85元，升2.45%。
澳門爭取「十一」恢復與珠海正常通關措施。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.16元，跌2.14%；美高梅中國（2282）收報4.94元，升1.02%；澳博控股（0880）收報5.36元，升0.75%；永利澳門（1128）收報6.56元，升0.31%；銀河娛樂（0027）收報39.9元，升1.53%；金沙中國（1928）收報16.12元，升2.03%；信德（0242）收報2.08元，無升跌。
新世界發展（0017）、新創建集團（0659）公布業績。新世界發展收報31.65元，跌1.25%；新創建收報7.31元，升1.53%。
保誠（2378）公開配售超購0.43倍。收報148.6元，跌0.93%。
中策（0235）1.6億售恒大汽車（0708）股份予予結好控股（0064）主席兼行政總裁洪漢文。中策收報0.055元，升12.24%；恒大汽車收報3.08元，跌8.06%；結好控股收報0.168元，無升跌。
時計寶（2033）全年多賺1.8倍，不派息因審慎環財應對艱難環境。收報0.77元，無升跌。
新世界百貨（0825）全年虧損收窄至2.3億元，同店銷售增3.9%。收報1.39元，升1.46%。
恒大（3333）美元債券持有人稱尚未收到利息。恒大近20個項目已恢復施工。收報2.93元，跌4.56%。
太古（0019）、太地（1972）公布，與政府交換柴灣地，將建三座住宅大樓。太古收報46.15元，升1.54%；太古地產收報19.7元，跌0.1%。
破頂股表現
破頂股包括，創勝集團醫藥（6628）創上市新高，見15.7元，收報14.2元，升7.25%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.9元，收報3.86元，升2.93%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.99元，收報1.96元，升0.51%。
破底股方面
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見141元，收報141.9元，跌4.32%；遊萊互動（2022）創上市新低，見0.065元，收報0.068元，跌4.23%；寶尊電商（9991）創上市新低，見44.85元，收報45.3元，升0.33%；聯易融（9959）創上市新低，見7.66元，收報7.73元，跌1.28%；聯眾（6899）見52周低0.37元，收報0.38元，跌1.3%；易鑫集團（2858）見52周低1.45元，收報1.48元，跌0.67%。
醫藥醫療股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見23.5元，收報24.7元，升2.92%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.92元，收報6.05元，跌1.31%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見20.6元，收報21元，跌4.55%。
破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.57元，收報0.6元，升3.45%；中原建業（9982）創上市新低，見1.21元，收報1.22元，跌2.4%；靈寶黃金（3330）見52周低0.9元，收報0.91元，跌2.15%；招金礦業（1818）見52周低5.31元，收報5.4元，跌0.92%；比亞迪電子（0285）見52周低27.3元，收報27.35元，跌3.19%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.33元，跌1.49%；冠均國際（1629）見52周低0.72元，收報0.72元，跌2.7%。
異動股
上升異動股，包括，盛諾集團（1418）收報0.335元，升52.27%；中策（0235）收報0.055元，升12.24%；富力（2777）收報5.7元，升11.76%；卓越教育集團（3978）收報0.61元，升10.91%；第一服務（2107）收報1.42元，升10.08%；遠見控股（0862）收報0.215元，升9.14%；其利工業（1731）收報1.4元，升8.53%；南方通信（1617）收報0.157元，升8.28%；創勝集團醫藥（6628）創上市新高，見15.7元，收報14.2元，升7.25%。
下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.21元，跌12.13%；中國能源建設（3996）收報1.24元，跌9.49%；思考樂教育（1769）收報1.44元，跌8.86%；恒大汽車（0708）收報3.08元，跌8.06%；天鴿互動（1980）收報0.8元，跌8.05%；恒騰（0136）收報2.05元，跌7.66%；鴻福堂（1446）收報0.425元，跌6.59%；遠大住工（2163）收報9.21元，跌6.59%；赤子城科技（9911）收報4.04元，跌6.48%；稻草熊（2125）收報2.36元，跌6.35%；易居企業（2048）收報1.19元，跌5.56%。
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