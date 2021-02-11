港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2021年9月30日 11:23
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.07點子至0.06339%。
港元現報7.7862元貶值4點子，曾貶值最多9點子，報7.7867元，亦曾升值最多14點子，報7.7844元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.03929%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04018%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.04875%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.23589%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33339%。
美元指數現報94.265貶值0.073點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.08413%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0207%，終止連續4日擴闊，利差是2021年9月28日後最低，當日差距為-0.0207%。
對上一次終止連續4日擴闊，是2021年9月22日，當日利差報-0.0191%。
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