港元現報7.7862元貶值4點子，曾貶值最多9點子，報7.7867元，亦曾升值最多14點子，報7.7844元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.03929%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04018%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.04875%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.23589%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33339%。

美元指數現報94.265貶值0.073點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報0.08413%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0207%，終止連續4日擴闊，利差是2021年9月28日後最低，當日差距為-0.0207%。

對上一次終止連續4日擴闊，是2021年9月22日，當日利差報-0.0191%。

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