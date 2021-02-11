走勢與國家統計局製造業PMI並不一致。國家統計局公佈的2021年9月製造業PMI錄得49.6，低於8月0.5個百分點，2020年3月以來首次落入收縮區間。

報告指，9月多地散發疫情影響仍在，但汛情基本消退，使得製造業結束輕微收縮趨勢，行業景氣度有所回升，但幅度有限。

新訂單指數則三個月來首次處於擴張區間，銷量上升的企業普遍反映客戶數量有所增長。

外需依然相對薄弱。 9月新出口訂單指數連續第二個月落於收縮區間，且收縮率較8月輕微加劇。受調查企業普遍表示，海外疫情加劇及航運困難導致出口銷售受挫。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，經濟下行壓力依然較大。一方面，新冠疫情對製造業需求、供給、流通的影響還在持續，海外疫情和運力緊張導致外需拖累總需求，疫情管控對物流的阻斷依然明顯，內需有所分化，中間品和投資品需求較好，消費品需求疲弱，折射消費者購買力的不足。另一方面，供給約束凸顯，原材料價格持續高企，限產措施亦對生產形成製約，進而擠壓就業，並最終弱化了需求。有鑑於此，未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。

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