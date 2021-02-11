恒指低開169點 美團跌2.8% 阿里健康跌3.8%
文章日期：2021年9月30日 09:28
美股下跌，今早公布的內地9月製造業PMI遜預期兼逾一年半首次跌穿50，恒指低開169點或0.69%，報24494點，成交金額27億元；國指今早低開96點或1.11%，報8663點。恒生科技指數開市報6057點，跌1.97%。
藍籌11隻升，38隻下跌，11隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2.95%，報40.15元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.58%，報91.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點；阿里健康（0241）跌3.83%，報10.56元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌2.8%，報243元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。
恒生科技指數成份股2隻升，20隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報25.95元，升1.37%；跌幅最大的是京東（9618）開市報281.2元，跌4.29%。
恒指高於10天線(24447.94點)，科指受制於10天線(6223.19點)。
澳門爭取「十一」恢復與珠海正常通關措施。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報9.33元，跌0.32%；美高梅中國（2282）開市報4.89元，無升跌；澳博控股（0880）開市報5.35元，升0.56%；永利澳門（1128）開市報6.53元，跌0.15%；銀河娛樂（0027）開市報39.6元，升0.76%；金沙中國（1928）開市報16.16元，升2.28%；信德（0242）無成交，報2.08元。
新世界發展（0017）、新創建集團（0659）公布業績。新世界發展開市報32.05元，無升跌；新創建開市報7.22元，升0.28%。
保誠（2378）公開配售超購0.43倍。開市報150元，無升跌。
中策（0235）1.6億售恒大汽車（0708）股份予結好控股（0064）主席兼行政總裁洪漢文。中策開市報0.051元，升4.08%；恒大汽車開市報3.3元，跌1.49%；結好控股無成交，報0.168元。
時計寶（2033）全年多賺1.8倍，不派息因審慎環財應對艱難環境。無成交，報0.77元。
新世界百貨（0825）全年虧損收窄至2.3億元，同店銷售增3.9%。無成交，報1.37元。
恒大（3333）美元債券持有人稱尚未收到利息。開市報3.1元，升0.98%。
太古（0019）、太地（1972）公布，與政府交換柴灣地，將建三座住宅大樓。太古開市報45.45元，無升跌；太古地產開市報19.56元，跌0.81%。
異動股
上升異動股，包括，普拉達（1913）開市報44元，升5.26%；綠城中國（3900）開市報11.98元，升4.17%；中策（0235）開市報0.051元，升4.08%；雅生活服務（3319）開市報28.45元，升2.71%；禹洲（1628）開市報1.15元，升2.68%；友邦（1299）開市報91.35元，升2.58%；四環醫藥（0460）開市報1.59元，升2.58%。
下跌異動股，包括，晶苑國際（2232）開市報2.67元，跌3.96%；東莞農商行（9889）開市報7.93元，跌3.88%。
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