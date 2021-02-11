美股下跌，今早公布的內地9月製造業PMI遜預期兼逾一年半首次跌穿50，恒指低開169點或0.69%，報24494點，成交金額27億元；國指今早低開96點或1.11%，報8663點。恒生科技指數開市報6057點，跌1.97%。