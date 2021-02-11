國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，受高耗能行業景氣水平較低等因素影響，製造業PMI降至臨界點以下，但從景氣面看，在調查的21個行業中，有12個高於臨界點，比上月增加2個，製造業多數行業較上月有所擴張。

解讀指，供需兩端放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.5%和49.3%，比上月下降1.4和0.3個百分點，均為年內低點，其中新訂單指數連續兩個月位於收縮區間，反映製造業生產活動和市場需求總體放緩。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業兩個指數均低於45.0%，顯示供需明顯回落。

9月份，非製造業商務活動指數為53.2%，高於上月5.7個百分點，升至臨界點以上，非製造業景氣水平快速回升。

9月份，綜合PMI產出指數為51.7%，高於上月2.8個百分點，表明企業生產經營活動總體較上月有所加快。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.5%和53.2%。

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