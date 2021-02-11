港股ADR跌329點 夜期低水234點 美期升 新世界業績 北水續休
文章日期：2021年9月30日 08:46
美股向下，港股ADR跌329點或1.35%，報24334點，即月恒指夜期跌85點，低水234點，報24430點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.39%，折合報453.91元；阿里巴巴（9988）跌3.15%，折合報143.63元；美團（3690）跌3.18%，折合報242.06元；匯控（0005）跌0.57%，折合報41.02元；建行（0939）跌0.76%，折合報5.53元。
道期現升0.291%；標期現升0.33%；納期現升0.43%。日股現跌0.08%，韓股現跌0.45%，澳股現升1.1%。
北水續休。
今日焦點股份可留意：
保誠（2378）公開配售超購0.43倍。
中策（0235）1.6億售恒大汽車（0708）股份予予結好控股（0064）主席兼行政總裁洪漢文。
時計寶（2033）全年多賺1.8倍，不派息因審慎環財應對艱難環境。
新世界百貨（0825）全年虧損收窄至2.3億元，同店銷售增3.9%。
恒大（3333）美元債券持有人稱尚未收到利息。
太古（0019）、太地（1972）公布，與政府交換柴灣地，將建三座住宅大樓。