美國眾議院通過暫停債務上限的法案，但料遭參議院否決，市場提防美國國會未能及時提高債務上限，科技股續跌，公用股上升，美債息回落，10年債息仍高於1.5%。美股個別發展，標指連續第2日陰燭，納指創8月19日後新低，及收市價創7月20日後收市新低，兼且連跌4日，累計跌539.8點。