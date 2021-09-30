憂未能及時提高債務上限 納指4連跌創1個月低 道指升90點
文章日期：2021年9月30日 08:15
美國眾議院通過暫停債務上限的法案，但料遭參議院否決，市場提防美國國會未能及時提高債務上限，科技股續跌，公用股上升，美債息回落，10年債息仍高於1.5%。美股個別發展，標指連續第2日陰燭，納指創8月19日後新低，及收市價創7月20日後收市新低，兼且連跌4日，累計跌539.8點。
道瓊斯工業平均指數收漲90點，升幅0.27%，報34390點。標普500指數收漲6點，升幅0.16%，報4359點。納斯達克綜合指數收跌34點，或0.24%，報14512點。
波音升3.18%，報225.36美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而高盛跌1.18%，報384.89元，拖低道指30點。
科技股方面，蘋果收市報142.83元，升0.64%，谷歌母公司Alphabet收市報2687.07元，跌1.08%，亞馬遜收市報3301.12元，跌0.44%，Facebook收市報339.61元，跌0.3%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.6%，報455點。德國DAX指數收漲0.77%，報15365點；法國CAC 40指數漲0.84%，報6560點；英國富時100指數收漲1.14%，報7108點。