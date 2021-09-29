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時計寶全年多賺1.8倍 不派息因審慎環財應對艱難環境

文章日期：2021年9月29日 20:25

時計寶（2033）公布，截至今年6月底止全年盈利增長1.8倍，至2.59億元，每股盈利0.125元，不派末期息，去年同期則派4.3仙。時計寶解釋，鑑於不明朗及充滿挑戰的市場情況，董事會認為審慎的財務管理方法及保持穩健的現金基礎將加強公司在艱難環境下的應變能力，及把握商機，故此不派息。

期內來自持續經營業務的收益按年升11.1%至19.18億元，主要因為2021財政年度下半年，中國大部分城市的消費意慾有所改善。售賣天王手錶的收益仍為本集團的主要收入來源，佔集團財政年度的總收益約85.7%，達16.43億元，按年增長13.3%。

存貨週轉天數較2020財政年度的289天增加至2021財政年度的約292天。公司解釋，存貨結餘增加主要由於期內天王錶業務銷售額增加。

期內已推出不少於40款新款天王手錶供直接零售、電子商務渠道銷售及公司銷售，每隻手錶價格介乎約200元至17000元人民幣。

零售網絡由去年6月底的2369個銷售點縮減至今年年6月底的2226個銷售點，淨減少143個銷售點。

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