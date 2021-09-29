期內來自持續經營業務的收益按年升11.1%至19.18億元，主要因為2021財政年度下半年，中國大部分城市的消費意慾有所改善。售賣天王手錶的收益仍為本集團的主要收入來源，佔集團財政年度的總收益約85.7%，達16.43億元，按年增長13.3%。

存貨週轉天數較2020財政年度的289天增加至2021財政年度的約292天。公司解釋，存貨結餘增加主要由於期內天王錶業務銷售額增加。

期內已推出不少於40款新款天王手錶供直接零售、電子商務渠道銷售及公司銷售，每隻手錶價格介乎約200元至17000元人民幣。

零售網絡由去年6月底的2369個銷售點縮減至今年年6月底的2226個銷售點，淨減少143個銷售點。

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