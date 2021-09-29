至於近日傳出一些國企被中央要求收購恒大部分資產，Adrian指出，今日中國恒大以近100億元人民幣出售了19.93%盛京銀行非流通內資股，接貨者亦是國企，可見在恒大出售資產的過程中國企確有身影，料未來亦可能有民企參與，但政府直接參與可能性較低。他又相信，即使政策放寬亦只會是小規模，大方向仍是令房地產市場穩健及長遠發展，政策大方向不會改變。

問到內房板塊可會出現下一隻「恒大」時，他指，恒大與其他內房相比，問題在於其資本結構，特別多短期融資，較少銀行貸款等，亦大幅度依賴商票，令其計入商票的債務非常高，疊加起來，當出現問題時，就會導致流動性非常困難的局面。

但他不認為市場投資者會因為恒大事件而完全避開投資內房，近期內房發債的息率仍然合理，相信未來投資者長遠會對行業較審慎，選擇一些安全的公司等，而非避免投資整個板塊。

同時，他認為目前內房仍可以靠控制開支、買地、增加回籠等方法解決債務，認為更重要的是管理層對於債務的遠見及管控，故會留意一些債務到期集中的內房。不過部分內房雖然亦有短債集中的問題，但多數是用於支持項目的銀行貸款。只要銷售不是顯著下行，相信銀行仍樂於為內房借貸。相反若市場窗口封死，則內房企或出現流動性問題，可能要依賴出售資產、業務或賣樓加快回籠，以現金償債。

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