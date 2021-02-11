港家庭負債佔GDP比重再創新高 升至91.8%
文章日期：2021年9月29日 16:52
據金管局最新的半年度報告顯示，本港家庭負債佔GDP的比重，於上半年升至91.8%，再創有紀錄以來的高位。
相較於2020年下半年，2021年上半年家庭負債佔本地生產總值的比率升0.8個百分點至91.8%。上升原因是家庭負債增加（推高4個百分點），但大部份被名義本地生產總值反彈所抵消（拉低3.2個百分點）。
金管局指，上半年家庭負債增長4.4%，增速略高於2020年下半年的3.9%， 但較2019年的增速為低。其中私人貸款增長由2020年下半年的2.2%加快至2021年上半年的5.3%，而住宅按揭貸款增速則由4.7%放緩至4%。
國際貨幣基金組織（IMF）在今年6月曾經警告，香港家庭負債佔GDP比重的增長速度，是發達經濟體之中最高，一旦利率上升，中低收入家庭的債務與收入比例會明顯上升。
金管局在今日發布的報告中重申，2019年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於11.2倍及2.88倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港家庭整體財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。考慮到這些貸款的審慎風險管理及良好信貸質素，金管局認為涉及的信貸風險屬可控水平。超過九成的家庭負債為有抵押貸款，主要為住宅按揭貸款及以金融資產作抵押的財富管理墊款。
據報告顯示，住宅物業價格上升，置業負擔能力進一步趨緊，今年第二季的樓價與收入比率攀升至19.6，較去年底的19.3再有增加，這反映一個500平方呎單位的平均價格，是私人住宅住戶家庭入息中位數的19.6倍。另外，收入槓桿比率亦升至91.8%的高位，遠高於其長期平均值。
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