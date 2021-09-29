他透露，10月會在大埔超級城增設一間專賣店，亦預計今年年底會在荃灣區再開設多一間。對於問及開店的準則，他表示，視乎當區的人口情況、個別商場消費定位和現有合作夥伴的在線上的覆蓋情況等因素而決定。

鄭景鴻表示，新機Xiaomi 11T series 主打影音體驗，屬小米高端手機產品，將於本周五（10月1日）開賣，是配合第二期電子消費券於當日發放的策略。他續稱，首期消費券明顯帶動小米產品銷售增長，當中亦有賴於集團擴闊銷售渠道吸客。Xiaomi 11T series 設有3款型號，Xiaomi 11T、Xiaomi 11T Pro 及 Xiaomi 11 Lite 5G NE，售價分別由3699元、4399元和2799元起。

記者：陳麗歡

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