小米次季香港手機銷量升1.6倍 年底前冀在港設6間專門店
文章日期：2021年9月29日 16:30
小米今日舉辦Xiaomi 11T series 新機發佈會，香港及澳門地區業務總監鄭景鴻表示，小米香港區第二季手機銷售較去年升163%，按季升34%，非手機業務較去年升26%，按季升15%。他解釋，手機業務保持增長與集團今年大力擴闊銷售渠道有關，小米手機已全面覆蓋香港電訊商的上台買機服務；在手機轉換店舖方面，亦已加盟衛訊和蘇寧等品牌，和今年在港已開設4間小米手機專賣店。
他透露，10月會在大埔超級城增設一間專賣店，亦預計今年年底會在荃灣區再開設多一間。對於問及開店的準則，他表示，視乎當區的人口情況、個別商場消費定位和現有合作夥伴的在線上的覆蓋情況等因素而決定。
鄭景鴻表示，新機Xiaomi 11T series 主打影音體驗，屬小米高端手機產品，將於本周五（10月1日）開賣，是配合第二期電子消費券於當日發放的策略。他續稱，首期消費券明顯帶動小米產品銷售增長，當中亦有賴於集團擴闊銷售渠道吸客。Xiaomi 11T series 設有3款型號，Xiaomi 11T、Xiaomi 11T Pro 及 Xiaomi 11 Lite 5G NE，售價分別由3699元、4399元和2799元起。
記者：陳麗歡
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