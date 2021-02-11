金融股支撐恒指升163點 穿10天線 北水休市成交縮
文章日期：2021年9月29日 16:30
美債息上升，利好金融股，不利科技股，金融股撐市之下，恒指止跌回升並升穿10天線(24501.83點)，同時亦連升3日，累計升471.34點是9月1日後最長升浪。北水休市，大市成交縮減。
恒指今早低開223點，最多曾跌454點，午後升幅擴大，最多升194點，全日高低波幅648點。
恒指收市升163點或0.67%，報24663點，成交金額1235億元，較上日減少16.24%；國指升40點或0.46%，報8760點。恒生科技指數收報6179點，跌0.84%。
藍籌47隻升，11隻下跌，2隻無升跌。申洲國際（2313）升4.59%，收報161.9元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升3.07%，收報89.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點；中石油（0857）跌6.62%，收報3.67元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.72%，收報148.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。
恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報86.8元，升4.14%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報521元，跌8.03%。
科指續受制10天線(6247.25點)。
南水北上合計淨流出2.67億元人民幣，終止連續3日流入。
午後消息股表現
花旗引述舜宇（2382）管理層指，限電下中山工廠有一些負面影響。收報205.8元，跌1.63%。
彭博社：內地考慮上調工業用電價格，應對電力短缺。華潤電力（0836）收報22.3元，跌6.69%。
據報因越南供應爆新冠感染，iPhone 13延長交貨時間。瑞聲（2018）見52周低36.5元，收報37.4元，升0.4%；高偉電子（1415）收報4.89元，跌0.41%；比亞迪電子（0285）見52周低27.65元，收報28.25元，跌0.53%；富智康（2038）收報1.14元，無升跌。
錦藝集團（0565）發盈警，料全年淨虧損擴大至不少於2.24億。收報0.41元，升2.5%。
今早及隔晚消息股表現
官媒：內房調控不可輕言放鬆，「三穩」政策主基調不會改變。潤地（1109）收報31.45元，升0.96%；碧桂園（2007）收報7.89元，升2.07%；中海外（0688）收報17.78元，升1.25%；龍湖（0960）收報35.2元，升2.92%。
恒大（3333）120億元轉讓盛京銀行（2066）股份予國企，款項被要求償債。恒大收報3.07元，升14.98%；盛京銀行收報7.1元，升1.43%。
華置（0127）：停牌待發收購及合併守則公布。停牌前報2.9元，升33.03%。
路透社：美國就減少伊朗原油進口事宜，與中國接觸。中石油（0857）收報3.67元，跌6.62%；中海油（0883）收報8.73元，跌2.68%。
花樣年、彩生活停牌，碧服（6098）昨稱收購鄰里樂。碧服收報58.05元，升3.29%。
據報政府擬降「強拍」門檻至最低7成，「拔除」釘子戶。本地地產股向上，新世界發展（0017）收報32.05元，升4.23%；新鴻基地產（0016）見52周低94元，收報98.4元，升3.58%；長實集團（1113）收報45.5元，升2.94%；恒地（0012）收報30.2元，升3.42%。
兩新股上市，創勝集團醫藥（6628）定價16元，收報13.24元，跌17.25%；東莞農商行（9889）定價7.92元，收報8.25元，升4.17%。
萬科（2202）金茂（0817）潤地（1109）等國企據報被要求收購中國恒大資產。萬科收報20.6元，升1.48%；金茂收報2.61元，升3.16%；潤地收報31.45元，升0.96%。
快手（1024）高管嚴強據報因「個人及家庭原因」即將離職。收報84.6元，跌1.63%。
中國高精密（0591）上財年淨虧損收窄至2590萬人幣，不派末期息。收報1.22元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見7.73元，收報7.16元，跌2.19%；中遠海能（1138）創52周高，見4.13元，收報3.91元，升2.09%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.96元，收報1.95元，升2.09%；中廣核（1816）創52周高，見2.44元，收報2.28元，跌5.39%。
破底股方面
醫療醫藥股破底，包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見14.48元，收報14.74元，跌8.33%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.66元，收報6.68元，跌4.02%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見10.1元，收報10.2元，跌8.77%；心通醫療（2160）創上市新低，見6.05元，收報6.13元，跌3.62%；諾輝健康（6606）創上市新低，見31.25元，收報33.9元，升1.8%；維亞生物（1873）見52周低5.54元，收報5.73元，跌3.05%；君實生物（1877）見52周低36.5元，收報37.5元，跌3.85%；翰森製藥（3692）見52周低18.2元，收報19.54元，升3.28%；石四藥集團（2005）見52周低3.72元，收報3.94元，跌2.23%；聯邦制藥（3933）見52周低5.02元，收報5.06元，跌1.56%；長江生命科技（0775）見52周低0.71元，收報0.73元，無升跌。
科技股破底，包括，寶尊電商（9991）創上市新低，見45.15元，收報45.15元，跌6.91%；南方通信（1617）創上市新低，見0.13元，收報0.145元，跌4.61%；稻草熊（2125）創上市新低，見2.24元，收報2.52元，升5%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.36元，收報1.38元，無升跌；聯易融（9959）創上市新低，見7.69元，收報7.83元，跌2%；易鑫集團（2858）見52周低1.46元，收報1.49元，跌1.32%。
其他破底股包括，美高梅中國（2282）創上市新低，見4.81元，收報4.89元，跌1.21%；中原建業（9982）創上市新低，見1.22元，收報1.25元，無升跌；中裕燃氣（3633）見52周低6.18元，收報6.38元，升1.43%；大快活（0052）見52周低16.42元，收報16.5元，跌1.08%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，無升跌；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.02元，無升跌；招金礦業（1818）見52周低5.38元，收報5.45元，跌2.68%；瑞聲（2018）見52周低36.5元，收報37.4元，升0.4%；比亞迪電子（0285）見52周低27.65元，收報28.25元，跌0.53%；新地（0016）見52周低94元，收報98.4元，升3.58%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，無升跌；耀才（1428）見52周低1.41元，收報1.45元，跌0.68%；冠均國際（1629）見52周低0.73元，收報0.74元，跌5.13%；移卡（9923）見52周低23.25元，收報24.65元，跌4.09%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，恒大汽車（0708）收報3.35元，升44.4%；華置（0127）收報2.9元，升33.03%；江山控股（0295）收報0.068元，升21.43%；協同通信（1613）收報0.214元，升13.83%；恒騰（0136）收報2.22元，升12.69%；阿里影業（1060）收報0.89元，升8.54%；堡獅龍（0592）收報0.81元，升8%。
下跌異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）收報13.24元，跌17.25%；復銳醫療（1696）收報10.68元，跌12.89%；揚科集團（1460）收報0.61元，跌12.86%；太平洋酒吧（8432）收報0.056元，跌12.5%；開拓藥業（9939）收報51.95元，跌10.74%；理文造紙（2314）收報5.93元，跌9.05%；金斯瑞（1548）收報29.3元，跌9.01%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見10.1元，收報10.2元，跌8.77%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見14.48元，收報14.74元，跌8.33%。
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