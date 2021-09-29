Pricerite實惠集團行政總裁梁兆邦表示，是次合作不但為顧客提供更多選購Pricerite實惠產品的渠道，推動Pricerite實惠線上零售發展，進一步加強O2O服務。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，天貓香港自5月試業至今，商家品牌數目翻倍至超過4,000個。今次通過以往淘寶香港站對市場的認知，以及集團內地電商發展的經驗，與Pricerite實惠合作為香港消費者帶來更豐富的選品及服務。

Pricerite實惠並將於10月4至8日期間與天貓香港舉行「品牌日」，推出免運費及5折優惠券等優惠，例如全店購物滿99元，即可免運費（優惠期為10月6至8日）。

此外，作為天貓雙11全球購物狂歡季的預熱活動，天貓香港將於10月1日起，推出不同優惠券，包括以1元購買價值50元的購物券（於天貓雙11期間，於天貓香港購物滿250元可使用）等；也有不同回贈優惠，包括在天貓香港買滿1,000元可獲價值1,000元的購物券。

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