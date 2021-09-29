掌舖介紹指，透過Firework平台，掌舖商戶能夠在網站上輕鬆製作、主持和策劃短片和直播視頻，讓商戶透過短視頻，建立和擁有自己的客戶群，提升用戶參與度。短片除在社交媒體發佈外，更將直接接駁至商戶網站，將用戶流量直接由商戶擁有。商戶透過數據分析，推行全面包括產品推廣及銷售等精準營銷策略。

另平台將推出一系列推廣活動，包括在10月1日與OTO直播推出消費券超級福袋、10月14日與土炮為兩家本土食品商以直播形式推介各款美食，以及10月底跟菜鳥物流提供100宗交易的免運費優惠。

掌舖創辦人吳家嘉表示：「直播已成為近年常見營銷手法之一，為電商市場帶來龐大商機。隨著消費券計劃進一步推動本地電商貿市場發展，我們相信直播帶貨將會讓消費者擁有更優質的購物體驗之餘，未來亦將會成為不少商戶帶來無限商機。」

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