掌舖伙美直播平台Firework推「掌賞Live」
文章日期：2021年9月29日 14:38
新一期消費券下月發放，商貿平台掌舖今天宣布，與美國短片直播平台Firework合作設立掌賞Live，以直播形式介紹商戶貨品；同時伙拍按摩椅品牌OTO、土炮及阿里巴巴（9988）旗下菜鳥網絡提供貨品及免運費優惠，協助商戶推銷商品。
掌舖介紹指，透過Firework平台，掌舖商戶能夠在網站上輕鬆製作、主持和策劃短片和直播視頻，讓商戶透過短視頻，建立和擁有自己的客戶群，提升用戶參與度。短片除在社交媒體發佈外，更將直接接駁至商戶網站，將用戶流量直接由商戶擁有。商戶透過數據分析，推行全面包括產品推廣及銷售等精準營銷策略。
另平台將推出一系列推廣活動，包括在10月1日與OTO直播推出消費券超級福袋、10月14日與土炮為兩家本土食品商以直播形式推介各款美食，以及10月底跟菜鳥物流提供100宗交易的免運費優惠。
掌舖創辦人吳家嘉表示：「直播已成為近年常見營銷手法之一，為電商市場帶來龐大商機。隨著消費券計劃進一步推動本地電商貿市場發展，我們相信直播帶貨將會讓消費者擁有更優質的購物體驗之餘，未來亦將會成為不少商戶帶來無限商機。」
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