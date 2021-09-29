科技股捱沽，騰訊（0700）阿里巴巴（9988）跌近3%，美團（3690）低位反彈2%，半日仍跌逾3%。熱炒的石油煤炭電力新能源等有回吐，中國石油股份（0857）跌逾半成，兗州煤業股份（1171）跌逾一成，華潤電力（0836）龍源（0916）跌3%、4%。電動車、金屬礦石、航運、醫藥股等沽壓也較大。內銀、內房物管等有明顯反彈，支持指數。招行（3968）反彈近4%，重上60元。華潤置地（1109）龍湖（0960）半日倒升。此外，食品日用品股偏好。旺旺（0151）創下半年高位。達利（3799）逆市大漲近7%，也可留意。

達利除了糕點、餅乾等休閒食品外，麵包、豆奶等家庭消費食品及功能飲料也快速發展起來，形成增長動力，推動業績改善。股價方面，達利今早升穿4.5元阻力後愈升愈有，半日收報4.76元，中線於5元有較大阻力，短線有望將交易區間上移至4.5至5元，可以候低吸納。

劉思明

投資版副主編