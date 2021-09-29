花樣年（1777）

穆迪下調花樣年評級至「垃圾級」，理由是「該公司的再融資風險上升，因為其融資渠道減弱而到期債務規模可觀」。據《彭博》報道，花旗和瑞信的私人銀行部門已停止接受花樣年債券作抵押物。現時花樣年有39億美元未償美元債餘額，截至今年6月30日止，該公司現金和現金等價物為42億美元，負債為129億美元。

建業地產（0832）

穆迪和標普本月下調其評級展望至「負面」，同時確認評級。該公司稱已預留足夠現金償還11月到期債券，同時該公司一直在回購債券。現時該公司有29億美元未償美元債餘額，截至上半年其現金及現金等價物餘額為17億美元，負債230億美元。

華南城（1668）

標普本月將其展望修訂為「負面」，稱其「可能會耗盡現金用於大量離岸債務兌付」，同時「可能無法以合理成本進行再融資」。穆迪出於自身商業原因撤銷B3評級。目前集團未償還美元債餘額達16億美元，截至3月31日現金和現金等價物餘額達4.42億美元，負債100億美元。

融信中國（3301）

穆迪、惠譽和標普都在本月下調該公司評級，理由主要是近年來拿地成本「很高」，以及地方政府限制銷售價格，公司盈利能力令人擔憂。集團未償美元債餘額達32億美元，截至6月30日現金和現金等價物為33億美元，負債為300億美元。

富力地產（2777）

此前穆迪下調集團評級，理由是再融資風險。該公司9月20日宣布將從高管手中獲得10億美元短期融資，以有足夠流動性來償還短期債務。集團現時未償還美元債餘額總計51億美元，截至6月30日現金及現金等價物總計20億美元，負債510億美元。

《彭博》報道，借款成本伴隨對恒大倒閉的擔憂颷升，一項垃圾級美元債指數的孳息率漲至15%左右，創大約10年來高位。地產商因嚴格的槓桿規定而需要削減債務，同時銷售受到了樓市降溫政策打擊。

此外，中央政府幾乎沒有放鬆對高負債公司施壓的跡象。中國將解決房地產市場金融風險作為今年優先要務，關於恒大最終命運，官方尚未給出任何說法，意味投資者將繼續關注房地產行業，擔心影響蔓延的風險。

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