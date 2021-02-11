恒指半日跌110點 金融股升科技股跌
文章日期：2021年9月29日 12:19
美股向下，美國10年期債息重上1.5厘，金融股向上，科技股則跟隨外圍向下，拖低三大指數表現。恒指今早低開223點，低位跌454點，其後收窄至最少跌38點，高低波幅416點。
恒指半日跌110點或0.45%，報24389點，成交金額650億元；國指跌65點或0.76%，報8654點。恒生科技指數收報6094點，跌2.21%。
藍籌37隻升，22隻下跌，1隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2.78%，收報38.8元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.37%，收報88.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；中石油（0857）跌5.34%，收報3.72元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.42%，收報243.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低71點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報86.05元，升3.24%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報511.5元，跌9.71%。
恒指受制10天線(24474.46點)，科指受制10天線(6238.71點)。
南水北上合計淨流出16.73億元人民幣，終止連續3日流入。
官媒：內房調控不可輕言放鬆，「三穩」政策主基調不會改變。碧桂園（2007）收報7.85元，升1.55%；中海外（0688）收報17.72元，升0.91%；潤地（1109）收報31.75元，升1.93%；龍湖（0960）收報35元，升2.34%。
恒大（3333）120億元轉讓盛京銀行（2066）股份予國企，款項被要求償債。恒大收報2.94元，升10.11%；盛京銀行收報7元，無升跌。
華置（0127）：停牌待發收購及合併守則公布。停牌前報2.9元，升33.03%。
路透社：美國就減少伊朗原油進口事宜，與中國接觸。中石油（0857）收報3.72元，跌5.34%；中海油（0883）收報8.8元，跌1.9%。
花樣年、彩生活停牌，碧服（6098）昨稱收購鄰里樂。碧服收報57.95元，升3.11%。
據報政府擬降「強拍」門檻至最低7成，「拔除」釘子戶。本地地產股向上，新世界發展（0017）收報31.4元，升2.11%；新鴻基地產（0016）見52周低94元，收報96.65元，升1.74%；長實集團（1113）收報44.65元，升1.02%；恒地（0012）收報29.6元，升1.37%。
兩新股上市，創勝集團醫藥（6628）定價16元，東莞農商行（9889）定價7.92元。創勝集團醫藥收報12.42元，跌22.38%；東莞農商行收報7.5元，跌5.3%。
萬科（2202）金茂（0817）潤地（1109）等國企據報被要求收購中國恒大資產。萬科收報20.5元，升0.99%；金茂收報2.58元，升1.98%；潤地收報31.75元，升1.93%。
快手（1024）高管嚴強據報因「個人及家庭原因」即將離職。收報83元，跌3.49%。
中國高精密（0591）上財年淨虧損收窄至2590萬人幣，不派末期息。收報1.22元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見7.73元，收報7.1元，跌3.01%；中遠海能（1138）創52周高，見4.13元，收報3.99元，升4.18%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.94元，收報1.88元，跌1.57%；中廣核（1816）創52周高，見2.44元，收報2.29元，跌4.98%。
破底股方面
醫藥醫療股破底，包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見14.48元，收報14.72元，跌8.46%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.78元，收報6.78元，跌2.59%；心通醫療（2160）創上市新低，見6.05元，收報6.09元，跌4.25%；諾輝健康（6606）創上市新低，見31.25元，收報32.1元，跌3.6%；維亞生物（1873）見52周低5.61元，收報5.61元，跌5.08%；君實生物（1877）見52周低36.5元，收報37.1元，跌4.87%；翰森製藥（3692）見52周低18.2元，收報19.46元，升2.85%；石四藥集團（2005）見52周低3.72元，收報3.85元，跌4.47%；聯邦制藥（3933）見52周低5.02元，收報5.05元，跌1.75%；長江生命科技（0775）見52周低0.71元，收報0.72元，跌1.37%。
科技股破底，包括，寶尊電商（9991）創上市新低，見45.55元，收報45.75元，跌5.67%；南方通信（1617）創上市新低，見0.13元，收報0.155元，升1.97%；稻草熊（2125）創上市新低，見2.24元，收報2.35元，跌2.08%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.36元，收報1.37元，跌0.72%；聯易融（9959）創上市新低，見7.69元，收報7.8元，跌2.38%；易鑫集團（2858）見52周低1.46元，收報1.49元，跌1.32%；移卡（9923）見52周低23.25元，收報23.55元，跌8.37%。
其他破底股包括，美高梅中國（2282）創上市新低，見4.82元，收報4.91元，跌0.81%；中原建業（9982）創上市新低，見1.22元，收報1.23元，跌1.6%；中裕燃氣（3633）見52周低6.18元，收報6.29元，無升跌；大快活（0052）見52周低16.42元，收報16.52元，跌0.96%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，無升跌；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，跌0.98%；招金礦業（1818）見52周低5.38元，收報5.4元，跌3.57%；瑞聲（2018）見52周低36.5元，收報37.05元，跌0.54%；比亞迪電子（0285）見52周低27.65元，收報27.8元，跌2.11%；新地（0016）見52周低94元，收報96.65元，升1.74%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.063元，升1.61%；耀才（1428）見52周低1.41元，收報1.44元，跌1.37%；冠均國際（1629）見52周低0.75元，收報0.75元，跌3.85%。
異動股
上升異動股，包括，華置（0127）收報2.9元，升33.03%；協同通信（1613）收報0.23元，升22.34%；恒大汽車（0708）收報2.66元，升14.66%；毅德國際（1396）收報0.5元，升7.53%；四環醫藥（0460）收報1.56元，升6.85%；企展控股（1808）收報0.08元，升6.67%；富臨（1443）收報0.198元，升6.45%。
下跌異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報12.42元，跌22.38%；開拓藥業（9939）收報50.6元，跌13.06%；復銳醫療（1696）收報10.84元，跌11.58%；理文化工（0746）收報8.72元，跌11.47%；南方錳業（1091）收報1.13元，跌8.87%；時代天使（6699）收報331.2元，跌8.76%；金斯瑞（1548）收報29.45元，跌8.54%。
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