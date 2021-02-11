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港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升

文章日期：2021年9月29日 11:25

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.07點子至0.06411%。

港元現報7.783元無升跌，曾貶值最多13點子，報7.7843元，亦曾升值最多3點子，報7.7827元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.03824%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04089%；2星期HIBOR升0.07點子至0.05018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.14071%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.23661%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33339%。

美元指數現報93.701貶值0.065點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.08675%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0226%，終止連續1日收窄，利差是2021年9月27日後最高，當日差距為-0.0226%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年9月24日，當日利差報-0.0235%。

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