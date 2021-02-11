恒指低開223點 美團跌2.7% 創勝潛水18% 恒大升7.1%
文章日期：2021年9月29日 09:25
恒指今早低開223點或0.92%，報24276點，成交金額30億元；國指今早低開89點或1.03%，報8630點。恒生科技指數開市報6111點，跌1.93%。
藍籌8隻升，42隻下跌，10隻無升跌。信義光能（0968）升1.75%，報16.32元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.69%，報87元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；美團（3690）跌2.7%，報245元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。
恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.57元，升0.35%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報524.5元，跌7.41%。
恒指續受制於10天線(24463.15點)、科指續受制於10天線(6240.44點)。
兩新股上市，創勝集團醫藥（6628）定價16元，開市報13元，跌18.75%；東莞農商行（9889）定價7.92元，開市報8元，升1.01%。
恒大（3333）120億元轉讓盛京銀行（2066）股份予國企，款項被要求償債。恒大開市報2.86元，升7.12%；盛京銀行無成交，報7元。
萬科（2202）金茂（0817）潤地（1109）等國企據報被要求收購中國恒大資產。萬科開市報20.15元，跌0.74%；金茂開市報2.52元，跌0.4%；潤地開市報31.45元，升0.96%。
快手（1024）高管嚴強據報因「個人及家庭原因」即將離職。開市報82.6元，跌3.95%。
中國高精密（0591）上財年淨虧損收窄至2590萬人幣，不派末期息。無成交，報1.22元。
異動股
上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.092元，升9.52%；遠東宏信（3360）開市報8.2元，升4.59%；天立教育（1773）開市報1.76元，升3.53%；恒大汽車（0708）開市報2.4元，升3.45%；啟明醫療（2500）開市報41.5元，升3.23%；華置（0127）開市報2.25元，升3.21%；太平洋航運（2343）開市報3.82元，升2.96%；復星旅遊文化（1992）開市報10.56元，升2.72%；滔搏（6110）開市報8.98元，升2.63%。
下跌異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）開市報13元，跌18.75%；百濟神州（6160）開市報212.2元，跌7.34%；時代天使（6699）開市報340.6元，跌6.17%；中國黃金國際（2099）開市報22.05元，跌3.71%；中信資源（1205）開市報0.55元，跌3.51%；麗展（0488）開市報4.41元，跌3.5%；上海復旦（1385）開市報19.9元，跌3.4%。
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