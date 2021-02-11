港股ADR跌273點 夜期低水209點 美期升亞股跌 北水休市 兩新股上市
文章日期：2021年9月29日 08:42
美股向下，港股ADR跌273點或1.13%，報24226點，即月恒指夜期跌185點，低水209點，報24291點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.25%，折合報459.24元；阿里巴巴（9988）跌1.74%，折合報148.27元；美團（3690）跌2.63%，折合報245.19元；匯控（0005）跌1.07%，折合報40.41元；建行（0939）跌0.65%，折合報5.37元。
道期現升0.377%；標期現升0.42%；納期現升0.48%。日股現跌1.98%，韓股現跌1.47%，澳股現跌1.36%。
北水休市。
今日焦點股份可留意：
兩新股上市，創勝集團醫藥（6628）定價16元，東莞農商行（9889）定價7.92元。
恒大（3333）120億元轉讓盛京銀行（2066）股份予國企，款項被要求償債。
萬科（2202）金茂（0817）潤地（1109）等國企據報被要求收購中國恒大資產。
快手（1024）高管嚴強據報因「個人及家庭原因」即將離職。
中國高精密（0591）上財年淨虧損收窄至2590萬人幣，不派末期息。