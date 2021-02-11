恒大指，公司流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企受讓方作為大股東，有助穩定盛京銀行的經營，同時有助於公司仍持有的盛京銀行14.57%股權的增值保值。出售事項的交割需要得到盛京銀行的配合，盛京銀行要求，出售事項全部所得款項需用作償還集團對盛京銀行的相關債務。

受讓方是一從事產業投資、資本經營、資產管理等業務的國家控股企業，由瀋陽市人民政府國有資產監督管理委員會持股58.3346%、瀋陽市財政局持股30.73788%、瀋陽市城市建設投資集團有限公司持股6.25%及遼寧省財政廳持股5.0366%。

盛京銀行指，瀋陽市國資委附屬公司增持股份後，該第一大股東為國有股東，股權結構優化，股東實力增強。該行將堅持全面加強黨的領導，按照市場化、法制化改革方向，堅持城市商業銀行定位，服務地方實體經濟，服務中小微企業，服務城鄉居民，為遼寧全面振興、全方位振興發揮地方金融主力軍作用。

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