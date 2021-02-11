耶倫警告資金將耗盡 標指、納指創逾4個月最大收市跌幅 道指跌569點
文章日期：2021年9月29日 08:15
美國財長耶倫警告財政資金將在10月18日左右耗盡，不提高債務上限將帶來災難性後果，道指終止4連升，標指收市跌2.04%，是5月12日後最大跌幅，納指收市跌2.83%，亦是3月18日後最大跌幅。
道瓊斯工業平均指數收跌569點，跌幅1.64%，報34299點。標普500指數收跌90點，跌幅2.04%，報4352點。納斯達克綜合指數收跌423點，或2.83%，報14546點。
微軟跌3.62%，報283.52美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低70點，而Caterpillar升0.28%，報200.55元，貢獻道指36點。
科技股方面，蘋果收市報141.91元，跌2.38%，谷歌母公司Alphabet收市報2716.6元，跌3.71%，亞馬遜收市報3315.96元，跌2.63%，Facebook收市報340.65元，跌3.65%。
歐洲STOXX 600指數收跌2.18%，報452點。德國DAX指數收跌2.09%，報15248點；法國CAC 40指數跌2.18%，報6506點；英國富時100指數收跌0.5%，報7028點。