報導據六名人士指，中央不太可能以救助的形式去直接干預及解決中國恒大的危機。上述知情人士中，四名來自政府和監管機構。

當局希望藉資產購買能夠避免或至少減輕因中國恒大崩盤造成的任何可能發生的社會動盪。

其中一名知情人士指，部分國企已對恒大的廣州資產進行了盡職調查，並指廣州城投集團即將收購中國恒大旗下的足球俱樂部足球場及周邊住宅項目。

同時，知情人士指中國恒大在廣州的核心資產的潛在買家已做好「政治和商業考慮」，並補充說當局不希望看到只有少數公司競標這些資產。

報導指，恒大、廣州城投集團及國資委均未有作即時置評。

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