萬科金茂潤地等國企據報被要求收購中國恒大資產
文章日期：2021年9月28日 20:25
據路透引述知情人士指，北京正敦促包括萬科（2202）（000002）等國企和有國企背景的內房商收購已陷入困境的中國恒大（3333）的部分資產。報導又指，擁國企背景的萬科及金茂（0817），以及國企華潤置地（1109）均被要求收購部分中國恒大資產。
報導據六名人士指，中央不太可能以救助的形式去直接干預及解決中國恒大的危機。上述知情人士中，四名來自政府和監管機構。
當局希望藉資產購買能夠避免或至少減輕因中國恒大崩盤造成的任何可能發生的社會動盪。
其中一名知情人士指，部分國企已對恒大的廣州資產進行了盡職調查，並指廣州城投集團即將收購中國恒大旗下的足球俱樂部足球場及周邊住宅項目。
同時，知情人士指中國恒大在廣州的核心資產的潛在買家已做好「政治和商業考慮」，並補充說當局不希望看到只有少數公司競標這些資產。
報導指，恒大、廣州城投集團及國資委均未有作即時置評。
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