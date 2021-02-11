據文件顯示，該項目總投資額達100億元人民幣，8年內預計實現累計營收約1500億元人民幣、累計稅收約50億元人民幣，公司達到3000人規模。中國湖北省政府於今日表示，由李書福創辦的「星紀時代」於今日與武漢經濟技術開發區簽署戰略合作協議，正式宣布進軍手機領域。

據湖北政府新聞辦公室官方微博稱，該項目總部落戶武漢經濟技術開發區，定位高端智能手機，整合全球技術和資源，服務全球市場。吉利控股集團在發文中表示，李書福布局的手機業務將發揮吉利和沃爾沃生態圈在設計、研發、高端智能制造、產業鏈管理等領域經驗，及正在建設的時空道宇低軌衛星網等全球化布局優勢，同時在汽車智能化、軟件能力建設、科技化轉型等方面相互賦能，實現超級協同。李書福指出，手機能讓用戶盡快分享創新成果，又能把安全、可靠的一部分成果轉移到汽車中應用，實現車機和手機軟件技術的緊密互動。

以生產汽車為主的吉利控股，近年來加大前瞻科技領域投入，在手機、衛星、飛行汽車方面均有布局。於昨日，吉利控股集團宣布，台州星空智聯衛星工廠的首台套產品於昨日正式下線，象徵吉利商業衛星步入批量化生產階段。

吉利汽車今日收報22.45元，全日升2.3%，成交額11.04億元。

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