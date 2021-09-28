集團上個財年營業額約為1.28億元，按年升29.1%；其中自動化儀錶及技術產品的銷售額約為1.23億元，整體佔比達95.7%，而鐘錶儀錶年內銷售額則為556.7萬元。至於期內毛利虧損為1094.1萬元，較前一個財年毛虧損574.2萬元有所擴大。

集團指，新冠病毒疫情對集團及上下游企業造成影響，並令集團市場開拓受較大壓力。今年度疫情走向及外部環境仍然存在許多不確定性，部分下游行業仍面臨結構性及周期性問題交織疊加的困難和挑戰，而經濟恢復基礎尚不牢固；集團將繼續密切留意相關事態發展。

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