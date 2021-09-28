首先英國的中餐館不少以精緻餐館的形式化出現，一碟叉雞飯盛惠十餘英磅，港紙過百，亦因此當地中餐館很少有大型連鎖店，有亦疏落三四間，一般留在唐人街塘水滾塘魚，好處是味道正宗。儼如平民飯堂的譚仔，很難走這條路。

譚仔（包括三哥）的興起，是很符合香港的模式。本質是連鎖店，靠中央廚房處理食材，壓低成本，分店愈多愈能生存。假設在人口最多的倫敦開店，單靠華人顧客，似乎未必足以支撐多間分店。參考英國流行的亞洲菜連鎖店，如itsu、wagamama等，在市中心大行其道，店內不乏當地人拿着筷子食飯，甚至比亞洲人更多。原因是這類餐廳不是為亞洲人而設，口味因應當地人而調整過，就像功夫熊貓一樣，華人不會將熊貓與功夫結合，但在英文世界中，甚是自然。因此看在亞洲人眼中，英國的亞洲菜連鎖店，與正宗亞洲菜，是有不少分別的。這類店的方針，大概是為西方人營造出異國風情，將正宗菜照辦煮碗，反而可能趕客，還有英國人普遍不能食太辣，就算能食辣，亦非人人愛食川辣風。譚仔若然為遷就英國人而變種，橘越淮而枳，怕且對香港人也無甚意思了。

不過，譚仔背後有日資做靠山，也許情況有些不同了。東利多在英國也有插旗，以Wok to Walk為表表者。Wok to Walk與譚仔一樣，以車仔麵形式經營，供顧客揀材料，低至4到5鎊（港紙約40-50元）有交易，以量取勝。如果譚仔要在英國着陸，或可與同集團的Wok to Walk研究如何分享中央廚房、資本開支等，未嘗不可。然而Wok to Walk所賣的是紙盒型炒麵，在歐美是一款典型廉價的外賣速食，不是每間都有座位，而客人食過炒麵後，隨手將紙盒丟進垃圾桶即可。而譚仔賣的是湯麵類，除了要解決上述問題外，湯麵在英國亦未流行，就算日本正宗拉麵店門外排着長龍，仍是走中高檔路線，還是與譚仔的大眾模式不符。譚仔要植根在英國，恐怕價錢、味道、形式三者中，必有取捨。

回顧管理層所言，暫時想專心在新加坡、日本、澳洲發展。新加坡與香港水土相近，日本是母企基地，也是亞洲國家。至於澳洲，則多華人聚居，亦較近香港，比英國較易管理，亦可小試牛刀，從中揣摩洋人的口味與譚仔有多大落差，大概要在澳洲做得有些心得後，才會遠渡重洋到歐美。身居英國的香港人，恐怕中短期內仍不會看到正宗譚仔出現。

賈文清

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