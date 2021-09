首先英國的中餐館不少以精緻餐館的形式化出現,一碟叉雞飯盛惠十餘英磅,港紙過百,亦因此當地中餐館很少有大型連鎖店,有亦疏落三四間,一般留在唐人街塘水滾塘魚,好處是味道正宗。儼如平民飯堂的譚仔,很難走這條路。

譚仔(包括三哥)的興起,是很符合香港的模式。本質是連鎖店,靠中央廚房處理食材,壓低成本,分店愈多愈能生存。假設在人口最多的倫敦開店,單靠華人顧客,似乎未必足以支撐多間分店。參考英國流行的亞洲菜連鎖店,如itsu、wagamama等,在市中心大行其道,店內不乏當地人拿着筷子食飯,甚至比亞洲人更多。原因是這類餐廳不是為亞洲人而設,口味因應當地人而調整過,就像功夫熊貓一樣,華人不會將熊貓與功夫結合,但在英文世界中,甚是自然。因此看在亞洲人眼中,英國的亞洲菜連鎖店,與正宗亞洲菜,是有不少分別的。這類店的方針,大概是為西方人營造出異國風情,將正宗菜照辦煮碗,反而可能趕客,還有英國人普遍不能食太辣,就算能食辣,亦非人人愛食川辣風。譚仔若然為遷就英國人而變種,橘越淮而枳,怕且對香港人也無甚意思了。

不過,譚仔背後有日資做靠山,也許情況有些不同了。東利多在英國也有插旗,以Wok to Walk為表表者。Wok to Walk與譚仔一樣,以車仔麵形式經營,供顧客揀材料,低至4到5鎊(港紙約40-50元)有交易,以量取勝。如果譚仔要在英國着陸,或可與同集團的Wok to Walk研究如何分享中央廚房、資本開支等,未嘗不可。然而Wok to Walk所賣的是紙盒型炒麵,在歐美是一款典型廉價的外賣速食,不是每間都有座位,而客人食過炒麵後,隨手將紙盒丟進垃圾桶即可。而譚仔賣的是湯麵類,除了要解決上述問題外,湯麵在英國亦未流行,就算日本正宗拉麵店門外排着長龍,仍是走中高檔路線,還是與譚仔的大眾模式不符。譚仔要植根在英國,恐怕價錢、味道、形式三者中,必有取捨。

回顧管理層所言,暫時想專心在新加坡、日本、澳洲發展。新加坡與香港水土相近,日本是母企基地,也是亞洲國家。至於澳洲,則多華人聚居,亦較近香港,比英國較易管理,亦可小試牛刀,從中揣摩洋人的口味與譚仔有多大落差,大概要在澳洲做得有些心得後,才會遠渡重洋到歐美。身居英國的香港人,恐怕中短期內仍不會看到正宗譚仔出現。

賈文清

