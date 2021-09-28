Visa：新冠疫情影響 76%港人盡可能使用非接觸式支付
文章日期：2021年9月28日 18:01
隨着新冠病毒疫情逐步緩和，零售市道復蘇在望。Visa發表研究報告指，有八成受訪香港小型及微型企業和消費者認為，新冠疫情已永久地改變支付方式；另有超過四分三的消費者表示，有意盡可能使用非接觸式支付。
Visa於今年6月15日至28日期間，追蹤香港、新加坡、美國等多地共2250間少於100名員工的小型及微型企業擁有人，以及合共1500名消費者。該機構發現，在香港地區方面，新冠疫情大幅增加消費者對接觸現金及支付讀卡機的憂慮，其中有約76%受訪消費者稱有意盡可能使用非接觸式支付，較全球平均值約60%高出16個百分點；另有65%人希望減少使用現金，亦較全球平均約43%高。
此外，本港有48%受訪消費者稱，如商戶只提供需要接觸收銀員或共享設備的支付方式，則不會於此類商戶購物。
本地企業方面，有83%受訪小型及微型企業預計，消費者將一如既往或甚至比現時更傾向使用非接觸式支付；並有51%受訪者認為，非接觸式支付列為其中一項滿足客戶期望的必要投資。另有48%受訪企業預料，未來3個月將繼續於網上銷售產品或服務。
Visa香港及澳門區董事總經理史美琪指，新冠疫情及港府推出電子消費券計劃推動下，消費者的習慣行為亦因而改變；而報告香港商戶及消費者已準備更好應用電子支付。
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