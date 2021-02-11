畢馬威：香港首三季IPO集資額達2885億 創同期歷史新高
文章日期：2021年9月28日 17:15
全球經濟過去一年仍受新冠病毒肺炎打擊，惟無阻企業上市計劃。畢馬威發表新股市場今年首三季回顧報告指，期內香港IPO集資總額達2885億元，創同期歷史新高，全球位列第四；上市宗數則錄73宗，當中內地科網企業仍為主流。該行預期，隨着內地新經濟企業或轉至香港上市，今年本港IPO集資金額有機會創歷史新高，增至5000億元。
報告指，今年首三季全球IPO集資總額錄3300億美元，屬過去5年最高紀錄；美股、港股及A股市場仍引領全球市場，截至今年第三季末，相關市場集資總額已達2114億美元。畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢指，主要經濟體環境改善及流動性充裕的情況下，市場氣氛持續強勁，料今年餘下時間全球IPO市場仍然保持活躍。
對於港交所（0388）早前就特殊目的收購公司（SPAC）展開公眾諮詢，畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，相關機制將有助本港成為可吸引內地及其他地區高速增長、創新及新經濟企業的籌資市場。
其他報道
三大指數向上 科技股撐市 恒指升291點 北水流入創逾一個月最多
中國移動香港引入FTTR全光Wi Fi解決方案 提升寬頻上網體驗
阿里自動物流機器人完成100萬筆訂單 冀3年後日均配送百萬包裹