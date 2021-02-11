全球經濟過去一年仍受新冠病毒肺炎打擊，惟無阻企業上市計劃。畢馬威發表新股市場今年首三季回顧報告指，期內香港IPO集資總額達2885億元，創同期歷史新高，全球位列第四；上市宗數則錄73宗，當中內地科網企業仍為主流。該行預期，隨着內地新經濟企業或轉至香港上市，今年本港IPO集資金額有機會創歷史新高，增至5000億元。