政府發言人表示，8月份商品出口貨值續見25.9%的顯著按年增長。輸往內地、美國、歐盟及許多其他亞洲市場的出口明顯上升。2021年首八個月合計，商品貿易總額達65,099億元，較2018年同期的高位超出12.8%。

展望未來，環球經濟復蘇及區內貿易往來暢旺，應會在短期內繼續惠及香港的出口表現。然而，環球疫情發展仍然為經濟前景帶來不確定性。中美關係、地緣政治緊張局勢升溫等其他風險因素也須關注。政府會密切留意相關情況。

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