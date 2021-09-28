香港8月份出口增長放緩兼遜預期
文章日期：2021年9月28日 16:49
統計處公布，香港8月份出口按年增長25.9%，低過預期的26.0%，7月為升26.9%；進口按年增長28.1%，亦低過預期的28.9%，7月為26.1。8月貿易逆差263億元，預期為逆差292億元。首8月出口升29%，進口升26.9%，逆差2272億元。
政府發言人表示，8月份商品出口貨值續見25.9%的顯著按年增長。輸往內地、美國、歐盟及許多其他亞洲市場的出口明顯上升。2021年首八個月合計，商品貿易總額達65,099億元，較2018年同期的高位超出12.8%。
展望未來，環球經濟復蘇及區內貿易往來暢旺，應會在短期內繼續惠及香港的出口表現。然而，環球疫情發展仍然為經濟前景帶來不確定性。中美關係、地緣政治緊張局勢升溫等其他風險因素也須關注。政府會密切留意相關情況。
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