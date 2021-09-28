談到本港業務發展，孫志強指，目前本港維持約80間門店，由於目前仍未通關，即使通關後亦需時恢復，亦要視乎業主的取態，但會繼續針對本地客人需要做好業務，在成本、效益等更好控制。至於本月中推出的「來港易」，每日名額達2000人的計劃，孫志強表示，雖然短時間難以見到很大復蘇，但「起碼有啲人流，對其他行業及珠寶業都會有助」。

內地方面，集團中國內地董事總經理陳世昌表示，相信繼續有好消息，受疫情影響仍未通關，故內地消費料除了跨省市旅遊，會繼續本土消費，相信黃金周數字正面及接近預期。陳世昌亦提到，雖然內地疫情出現反覆，但因控制得宜，七月份已逐步跟到預期，八月份更因有七夕節慶因素，稍優於預期，九月份表現亦是預算之內。

至於周大福內地將加快開拓「下沉市場」，陳世昌直言，內地的新城鎮「並唔係大家想像中咁窮、咁難做」，由於周大福在一二線城市的滲透率已達八成以上，相反三線以下城市滲透率僅得百分之十幾，故早著先機於三年內已開一千間門店。

陳世昌指，未來周大福希望內地由目前的5000間門店，至2025年實現開店七千間，意味未來兩三年只需開2000間門店，有信心超越此目標，達成「7000+」，令公司市佔率由目前7.6%，再推至2025年左右的13%，甚至更好。

此外，集團又預料智慧零售的銷售額對內地零售值的貢獻，將由今年6月底的9.5%，提升至2025財年的12%。

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