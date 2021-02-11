恒指今早高開114點後曾短暫收窄至僅升24點，其後持續向上，午後曾升最多470點，收市升幅收窄至291點或1.2%，報24500點，10天線(24585.7點)得而復失，全日高低波幅446點。恒指連升2日累計升308.23點。

成交金額1474億元，較上日減少0.96%；國指升136點或1.59%，報8720點。恒生科技指數收報6231點，升2.09%，受制於10天線(6279.54點)。

藍籌36隻升，21隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升7.04%，收報34.2元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升6.34%，收報150.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻112點；石藥（1093）跌2.7%，收報9.38元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.46%，收報86.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報26.2元，升8.04%；跌幅最大的是閱文（0772）收報59.65元，跌2.21%。

北水南下合計淨流入58.88億元，較上日增加119.74%，是8月6日61.86億元後最多，連續第3日流入，累計流入136.69億元，對上一次連續3日淨流入是9月8日。南水北上合計淨流入47.86億元人民幣，較上日增加224.02%，連續第3日流入，累計流入89.93億元。

午後消息股表現

中汽協：首8月汽車製造業實現利潤按年增5.5%，較首7月放緩。汽車股個別發展，吉利（0175）收報22.45元，升2.28%；比亞迪（1211）收報242.2元，無升跌；廣汽集團（2238）收報7.03元，升0.57%；長城汽車（2333）收報28.9元，升0.17%；小鵬汽車（9868）收報141.2元，升2.17%；理想汽車（2015）收報103.8元，升0.97%；恒大汽車（0708）收報2.32元，升14.85%。

彭博社：金管局向銀行查詢恒大敞口。匯控（0005）收報40.85元，升1.36%；中銀香港（2388）收報22.9元，升0.22%；東亞（0023）收報12.54元，升2.28%；恒生（0011）收報132.3元，跌0.68%。

美證交會主席：倘加密貨幣市場欠缺監管，不會有好結果。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報7.9元，升0.64%；雄岸科技（1647）收報0.216元，升2.37%；美圖公司（1357）收報1.53元，升0.66%。

AEON信貸（0900）上半年多賺13%，中期息0.22元。收報4.94元，升1.86%。

今早及隔晚消息股表現

油價連升6日，布蘭特期油升穿80美元，創近3年高。中海油（0883）收報8.97元，升5.78%；中石油（0857）收報3.93元，升2.08%。

阿里（9988）：旗下應用陸續接入微信支付消息屬實。收報150.9元，升6.34%。

人行稱維護房地產市場健康發展。內房向上，萬科（2202）收報20.3元，升6.62%；佳兆業（1638）收報2.15元，升8.04%；美的置業（3990）收報13.4元，升8.24%；碧桂園（2007）收報7.73元，升5.89%；中海外（0688）收報17.56元，升5.91%；潤地（1109）收報31.15元，升4.36%。

中集集團（2039）84億向A.P. Møller購海運冷機核心技術。收報17.06元，跌0.12%。

香港01：施政報告增土地供應，釋放濕地、祖堂地、研搬葵涌碼頭。本地地產股向上，新世界發展（0017）收報30.75元，升0.16%；新鴻基地產（0016）見52周低94元，收報95元，升0.26%；長實集團（1113）收報44.2元，升2.55%；恒地（0012）收報29.2元，升0.86%。

恒地李家傑斥4億認購奧園（3883）約1億股。收報3.95元，升4.5%。

易緯集團（3893）收入增逾60%，虧損收窄至1182萬元。收報0.435元，跌4.4%。

文化傳信（0343）：獲禁制令禁黃玉郎未經授權出版「小流氓」註冊商標產品。收報0.75元，升1.35%。

華置（0127）減持恒大（3333）逾3.13億股套現7.69億，在恒大持股少於5%。華置收報2.18元，跌0.46%；恒大收報2.67元，升4.71%。

玖紙（2689）純利增70%，撇除匯兌影響升52%，息33分。收報10.42元，跌4.05%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見7.64元，收報7.32元，升6.86%；布蘭特期油創52周高，見80.75元，收報80.28元，升0.94%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.45元，收報1.25元，升6.84%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；中遠海能（1138）創52周高，見4元，收報3.83元，升16.06%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.92元，收報1.91元，升15.76%；中廣核（1816）創52周高，見2.44元，收報2.41元，升3.43%。

破底股方面

科技股破底，包括，PLATT NERA（1949）創上市新低，見0.191元，收報0.199元，跌5.24%；南方通信（1617）創上市新低，見0.148元，收報0.152元，跌1.3%；稻草熊（2125）創上市新低，見2.3元，收報2.4元，跌13.04%；醫渡（2158）創上市新低，見25.25元，收報26.5元，升1.92%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.38元，收報1.38元，跌14.81%；聯易融（9959）創上市新低，見7.76元，收報7.99元，跌0.13%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.22元，收報3.33元，升3.42%；瑞聲（2018）見52周低36.65元，收報37.25元，跌0.53%。

醫藥醫療股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見23.95元，收報24.05元，跌2.24%；心通醫療（2160）創上市新低，見6.3元，收報6.36元，跌2.75%；諾輝健康（6606）創上市新低，見33元，收報33.3元，跌4.99%；堃博醫療（2216）創上市新低，見12.2元，收報15.1元，升2.72%；維亞生物（1873）見52周低5.84元，收報5.91元，跌0.84%；君實生物（1877）見52周低38.2元，收報39元，跌2.01%；長江生命科技（0775）見52周低0.71元，收報0.73元，升1.39%；平安好醫生（1833）見52周低47.85元，收報51.4元，升1.18%；春立醫療（1858）見52周低15元，收報16.3元，升6.4%。

其他破底股包括，中原建業（9982）創上市新低，見1.25元，收報1.25元，跌4.58%；天立教育（1773）見52周低1.61元，收報1.7元，升4.29%；中裕燃氣（3633）見52周低6.27元，收報6.29元，跌1.26%；粵海投資（0270）見52周低9.59元，收報9.71元，升0.62%；招金礦業（1818）見52周低5.41元，收報5.6元，升1.63%；新地（0016）見52周低94元，收報95元，升0.26%；萬洲（0288）見52周低5.41元，收報5.5元，升0.55%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，跌8.82%；優品360（2360）見52周低1.63元，收報1.63元，跌1.21%；佳源國際（2768）見52周低2.85元，收報2.98元，升4.2%；冠均國際（1629）見52周低0.76元，收報0.78元，跌7.14%；移卡（9923）見52周低25.35元，收報25.7元，跌2.65%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中遠海能（1138）創52周高，見4元，收報3.83元，升16.06%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.92元，收報1.91元，升15.76%；恒大汽車（0708）收報2.32元，升14.85%；中海物業（2669）收報6.37元，升14.16%；第一服務（2107）收報1.2元，升13.21%；融創服務（1516）收報15.46元，升12.68%；偉俊集團控股（1013）收報0.085元，升11.84%；開拓藥業（9939）收報58.2元，升11.82%；中海油服（2883）收報7.77元，升11.48%。

下跌異動股，包括，四環醫藥（0460）收報1.46元，跌17.98%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.38元，收報1.38元，跌14.81%；稻草熊（2125）創上市新低，見2.3元，收報2.4元，跌13.04%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，跌8.82%；再鼎醫藥（9688）收報864.5元，跌8.08%；澳洲成峰高教（1752）收報0.175元，跌7.89%；普天通信（1720）收報0.37元，跌7.5%；冠均國際（1629）見52周低0.76元，收報0.78元，跌7.14%；佳寧娜（0126）收報0.7元，跌6.67%；同方友友（1868）收報0.495元，跌6.6%；康寧醫院（2120）收報31.95元，跌6.3%。

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