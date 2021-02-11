中國移動香港引入FTTR全光Wi Fi解決方案 提升寬頻上網體驗
文章日期：2021年9月28日 16:03
中國移動（0941）旗下的中國移動香港（CMHK）今日宣布，集團引入新一代智慧組網FTTR（Fiber to the Room）技術，推出全光Wi-Fi解決方案，以實現全屋千兆高速網絡的覆蓋能力，為家庭及行業數碼化、網路化和智慧化注入新動力。
中國移動香港表示，全新FTTR全光 Wi-Fi解決方案較傳統 Wi-Fi方案 速度更快、更穩定、更耐用，而且目標受眾廣泛，包括家庭以及企業客戶，如家居、中小企辦公室及門市店鋪等，以寬頻網絡服務支援各類應用，如4K/8K影片及雲端平台等。
中國移動香港稱，FTTR技術能直接將光纖延伸至屋內各個房間及每個角落，以配合 Wi-Fi 6打造家居無縫高速網絡，實現全屋 1000Mbps以上的網絡覆蓋能力。
中國移動香港市務總監鍾偉鋒表示，中國移動香港自2019年起自建家居寬頻網絡，為客戶帶來光纖寬頻入屋體驗，累計覆蓋已超過 100萬家庭住戶，引入FTTR全光Wi-Fi解決方案，以進一步提升用戶體驗，同時更能提升我們的專業品牌形象及認受性。
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