AEON信貸：資產質素已經穩定
文章日期：2021年9月28日 15:35
AEON信貸財務（0900）公布截至8月底為止的中期業績，期內純利按年上升13.08%至1.72億元，主要是由於減值虧損及減值準備下跌75%，至3484萬元。董事副總經理黎玉光表示，已維持一個不錯質素的資產組合，減值的準備已到可接受水平，因此不預期下半財年減值準備按年跌幅如會上半財年多，但仍會有一定的改善。
作為AEON信貸主要收入的淨利息收入，上半財年下跌12.12%至4.17億元。AEON指，雖然報告期內整體銷售較上一季度有所增加，但事實上該增加在第二季度才逐步地產生應收款項增長，因此上半財年每月循環應收信用卡賬款及應收私人貸款賬款低於去年同期。
黎玉光表示，目前政府派發消費券，可以刺激港人消費，過去數周用於飲食的支出上升，該行亦有隨着進行飲食和網上消費的推廣，可帶動個人消費信貸增長，因此該行對下半年信用卡和私人貸款的增長前景樂觀。黎玉光又表示，該行目前資產質素穩定，亦有助支持消費信貸的增長同時，保持較佳的資產質素。
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