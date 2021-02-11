作為AEON信貸主要收入的淨利息收入，上半財年下跌12.12%至4.17億元。AEON指，雖然報告期內整體銷售較上一季度有所增加，但事實上該增加在第二季度才逐步地產生應收款項增長，因此上半財年每月循環應收信用卡賬款及應收私人貸款賬款低於去年同期。

黎玉光表示，目前政府派發消費券，可以刺激港人消費，過去數周用於飲食的支出上升，該行亦有隨着進行飲食和網上消費的推廣，可帶動個人消費信貸增長，因此該行對下半年信用卡和私人貸款的增長前景樂觀。黎玉光又表示，該行目前資產質素穩定，亦有助支持消費信貸的增長同時，保持較佳的資產質素。

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