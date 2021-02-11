會員除了消費1元可換取1分的基本積分外，只要累積消費達到指定金額，即可賺取額外積分，首段累積消費滿500元，送2500分積分；次段累計消費滿2000元，送12500分；第三階段累積消費滿3000元，送25000分；第四階段累積消費滿5000元，送60000分；總計達10萬分，便可兌換400元新地商場電子贈券。

會員亦可憑參與限時任務的消費單據，同時參加商場內其他獎賞活動，包括「消費券加碼賞」，以領取電子消費券的4大儲值支付工具累積消費滿500元（WeChat Pay HK需消費滿300元），即可獲贈20元指定商場 / 商戶贈券；滿1000元（WeChat Pay HK需滿800元），更可獲贈50元指定商場 / 商戶贈券。會員換領獎賞每月更可享額外500積分。

獎賞活動亦包括「八達通滋味賞」，會員以八達通累積消費滿600元（包括最少一套餐飲食肆單據），即可獲贈30元新地商場電子贈券。

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