上月國家發改委發布的一份報告，指各地區「能耗雙控」完成進度大多不如預期，並把9個省份列入預警，指它們上半年能耗強度不降反升。高盛指，按這9個省份的經濟活動計算，估計有44%的工業活動受影響，金屬、石油化工、採擴、紡織、造紙等生產均會下跌。

另一方面，該行調整今年中國赤字率的預算，由此前的11.6%降至11%，因中國正逐步修正去年初推出的寬鬆措施。

基於限電影響生產，及政府財政支持減慢，該行把中國第三季的GDP按季增長預測，降至零，按年則由5.1%降至4.8%；第四季GDP按季增長預測降至6%，按年由4.1%降至3.2%；全年計，GDP按年預測由8.2%降至7.8%，連帶2022年的預測亦降至5.5%。

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