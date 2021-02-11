高盛再降中國GDP預測 稱限電限產影響44%工業活動
文章日期：2021年9月28日 15:25
一眾大行原本對中國今年的經濟增長非常樂觀，但第三季以來，受變種病毒、水災、颱風及近日的限電問題影響，高盛連續第二個月降低中國GDP增長預測。該行今日宣布，把中國全年GDP增長預測降至7.8%。該行上一次調低中國GDP預測是在8月初。
上月國家發改委發布的一份報告，指各地區「能耗雙控」完成進度大多不如預期，並把9個省份列入預警，指它們上半年能耗強度不降反升。高盛指，按這9個省份的經濟活動計算，估計有44%的工業活動受影響，金屬、石油化工、採擴、紡織、造紙等生產均會下跌。
另一方面，該行調整今年中國赤字率的預算，由此前的11.6%降至11%，因中國正逐步修正去年初推出的寬鬆措施。
基於限電影響生產，及政府財政支持減慢，該行把中國第三季的GDP按季增長預測，降至零，按年則由5.1%降至4.8%；第四季GDP按季增長預測降至6%，按年由4.1%降至3.2%；全年計，GDP按年預測由8.2%降至7.8%，連帶2022年的預測亦降至5.5%。
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