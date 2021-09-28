中汽協：首8月汽車製造業實現利潤按年增5.5% 較首7月放緩
文章日期：2021年9月28日 15:21
內媒報道，中汽協數字顯示，1至8月內地汽車製造業累計實現利潤3438.3億元，按年增長5.5%，較首7月增速回落14.2個百分點，明顯低於同期規模以上上企業及製造業，佔規模以上工業企業實現利潤總額的比重為6.1%，與首7月相比繼續下降。在晶片短缺以及原材料上漲雙重壓力下，自今年二季度以來，汽車製造業主要經濟效益指標增速及盈利水平均明顯回落，未來行業發展形勢比較嚴峻。
汽車股個別發展，吉利（0175）現報22.55元，升2.73%；比亞迪（1211）現報243.2元，升0.41%；華晨中國（1114）現報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）現報7.06元，升1%；東風集團股份（0489）現報6.91元，升0.29%；長城汽車（2333）現報29.05元，升0.69%；北京汽車（1958）現報2.74元，升2.24%；小鵬汽車（9868）現報142.8元，升3.33%；五菱（0305）現報1.25元，升1.63%；理想汽車（2015）現報105元，升2.14%；恒大汽車（0708）現報2.28元，升12.87%。
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