內媒報道，中汽協數字顯示，1至8月內地汽車製造業累計實現利潤3438.3億元，按年增長5.5%，較首7月增速回落14.2個百分點，明顯低於同期規模以上上企業及製造業，佔規模以上工業企業實現利潤總額的比重為6.1%，與首7月相比繼續下降。在晶片短缺以及原材料上漲雙重壓力下，自今年二季度以來，汽車製造業主要經濟效益指標增速及盈利水平均明顯回落，未來行業發展形勢比較嚴峻。